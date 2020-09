Tour de France 2020, la tappa di oggi Bourg-en-Bresse-Champagnole: percorso, favoriti, altimetria. Frazione per Sagan e Van Aert, ma attenzione alla fuga

Le frazioni di montagna sono finite, ma la diciannovesima tappa del Tour de France 2020, la Bourg-en-Bresse – Champagnole, pur priva di grandi salite, si prospetta molto insidiosa. Il percorso, soprattutto nella seconda parte, è un continuo di saliscendi. Sulla carta potrebbe essere una giornata adatta a chi vuole andare in fuga da lontano, ma la Bora-Hansgrohe di Peter Sagan, verosimilmente, cercherà di tenere cucita la gara e di inasprirla per far staccare la maglia verde Sam Bennett e dare, dunque, modo al suo capitano di ottenere il successo parziale e di riavvicinarsi alla vetta della classifica a punti.

IL PERCORSO DELLA DICIANNOVESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2020



La frazione misura 166,5 chilometri e nei primi 75 è molto semplice. Dal chilometro 77, però, inizia un GPM di quarta categoria, l’unico di giornata, la Cote de Chateau-Chalont (4,3 km al 4,7%). Da quel momento in avanti, la strada sarà un continuo di brevi strappi seguiti da altrettanto brevi tratti di pianura e discesa. Al chilometro 117,5, inoltre, è posto il traguardo volante.

L’ALTIMETRIA DELLA DICIANNOVESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2020



I FAVORITI DELLA DICIANNOVESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2020

Sulla carta è una tappa adatta a gente veloce e capace di difendersi su percorsi tortuosi come Wout Van Aert e Peter Sagan. Non vanno comunque dati per spacciati a priori i velocisti più puri come Caleb Ewan e Sam Bennett. E’ molto quotata, inoltre, anche l’ipotesi fuga. In casa italia gli atleti più gettonati sono Matteo Trentin e Sonny Colbrelli, i quali potrebbero anche provare a inserirsi in un tentativo del mattino anziché puntare tutte le loro carte sullo sprint di gruppo. In caso di fuga, oltretutto, un altro nome interessante è quello di Alberto Bettiol.

