LIVE Berrettini-Tsitsipas, UTS 2020 in DIRETTA: grande show tra campioni a Nizza!

Buona serata ai lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del settimo incontro di Matteo Berrettini all’Ultimate Tennis Showdown. La sfida è di quelle pesanti, contro il greco Stefanos Tsitsipas.

Sono, di fatto, i due principali giocatori del torneo ora che l’austriaco Dominic Thiem ha deciso di mollare definitivamente per concentrarsi sul suo evento di Kitzbuhel: l’ellenico e il romano affrontano questo incontro da primi due della classe, con posizione di ampio favore nell’ottica di un ingresso nel playoff a quattro della settimana prossima (in origine doveva essere a sei, ma c’è stata una successiva correzione, insieme a molte altre occorse in questo UTS).

Già due i precedenti a livello ufficiale tra Tsitsipas e Berrettini: il greco li ha vinti entrambi, nelle qualificazioni degli US Open 2017 e al primo turno degli Australian Open 2019, in entrambi i casi al termine di battaglie non da poco, durate rispettivamente tre (al meglio dei due su tre) e quattro set. Per i due top ten del circuito ATP una prova generale del ritorno, sebbene con situazione del tutto differente in termini di punteggio rispetto a quel che accade di norma.

Ci troviamo nel penultimo fine settimana dell’evento ideato da Patrick Mouratoglou, che nelle intenzioni non vuole essere un unicum: molto rimane da comprendere, anche oltre il sistema di gioco che non si può dire che, all’esterno, abbia avuto un particolare successo. Di certo, la condizione mostrata da Berrettini non è stata propriamente la peggiore possibile, di ritorno dalla quarantena svolta (con allenamenti) negli Stati Uniti.

L’incontro tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas, previsto per le 22:15, durerà all’incirca un’ora. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

