Ultimate Tennis Showdown 2020: Matteo Berrettini spazza via Gasquet e resta in testa alla classifica

Matteo Berrettini continua a convincere allo Ultimate Tennis Showdown 2020 in corso di svolgimento nell’accademia di Patrick Mouratoglou a Sophia-Antipolis, vicino Nizza. Il romano sconfigge, nella sfida tra due dei tre con record 3-1 (il migliore) in classifica, il francese Richard Gasquet senza lasciargli neanche un quarto: 13-12 21-11 12-11 16-14 i punteggi parziali che spingono avanti il romano, per il quale si prospetta ora (oltre al duello a distanza con il greco Stefanos Tsitsipas) la sfida di domani con l’austriaco Dominic Thiem.

Il primo quarto vive per intero su un equilibrio estremo, con i due giocatori che, anche con le carte bonus, praticamente mai hanno un vantaggio superiore ai due punti. La logica conseguenza è che si arrivi all’ultimo minuto con tutto ancora da decidere: sul 12 pari a 5 secondi dalla fine decide un servizio vincente centrale di Berrettini. Il secondo parziale per quattro minuti segue l’andamento del primo, poi il romano diventa estremamente incisivo con entrambi i colpi, oltre che naturalmente con il servizio, e per Gasquet è notte.

Il terzo quarto inizia con un leggero calo di Berrettini, che consente al transalpino di salire rapidamente sul 6-2. A differenza del romano, però, Gasquet non riesce a trovare il modo di allungare definitivamente, benché si trovi a meno di un minuto dalla fine sull’11-9, due servizi e “steal serve” chiamato. Arrivano un paio di scelleratezze del francese (soprattutto la facile volée di rovescio del 12-10 finita fuori di un metro in lunghezza), e sull’11-11 è Berrettini a tirare una violenta risposta di dritto sulla riga e nei piedi dell’avversario, che gli vale la anche la terza frazione. Anche la quarta si rivela particolarmente lottata, con Gasquet che parte meglio, l’azzurro che lo riprende sul 12-12 e poi sul 13-13 (con la complicità del dritto in rete del transalpino). Sul 14-13, con tre servizi a disposizione (di cui due dello “steal serve”), il numero 8 del mondo stampa due splendide prime, e nel 30° e ultimo punto confeziona un brillantissimo smash da fondo che va a finire sulla riga appena prima dell’incrocio del rettangolo del servizio, che ne definisce una volta di più le buone sensazioni che stanno emergendo dall’UTS.

Per Berrettini vale il rapporto vincenti-gratuiti: 14-14, contro il 6-18 di Gasquet, a similitudine di ace (6-4) e prime in campo (72%-70%), quasi a voler dire che i dettagli, nel loro piccolo, decidono.

Foto: LaPresse