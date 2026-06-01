Matteo Berrettini al momento sarebbe fuori da Wimbledon! Tra rinunce e qualificazioni che potrebbe evitare

Matteo Berrettini dovrà disputare le qualificazioni di Wimbledon, a meno di rinunce di tennisti che lo precedono nell’entry list del terzo torneo del Grand Slam. L’azzurro, inizialmente fuori di 4 posti dal main draw, ha scalato una posizione dopo il forfait dello spagnolo Carlos Alcaraz.

L’annuncio dell’iberico è arrivato a poche ore di distanza dal rilascio dell’entry list, in cui il nome dell’iberico compariva: la lista degli iscritti per i tornei del Grand Slam esce a 6 settimane dall’inizio del torneo, ed in quel momento Berrettini si trovava al numero 107 del mondo.

Direttamente nel main draw erano stati ammessi i primi 103 del ranking ATP ed un tennista con il ranking protetto: l’azzurro, rimasto fuori di 4 posti, ha poi beneficiato del ritiro di Alcaraz, ma da allora non si sono registrate altre rinunce. Berrettini è il terzo escluso al momento dal tabellone principale.

Il romano necessita di altre tre rinunce prima che inizino le qualificazioni, previste dal 22 giugno: in queste tre settimane potrebbero arrivare altri forfait. Qualora i tennisti dovessero invece cancellarsi dopo l’inizio delle qualificazioni, Berrettini dovrebbe affrontare il tabellone cadetto e dei lucky loser poi entrerebbero nel main draw.