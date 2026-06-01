Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

TennisWimbledon

Matteo Berrettini al momento sarebbe fuori da Wimbledon! Tra rinunce e qualificazioni che potrebbe evitare

Pubblicato

27 minuti fa

il

Per approfondire:
Matteo Berrettini
Matteo Berrettini / IPA Sport

Matteo Berrettini dovrà disputare le qualificazioni di Wimbledon, a meno di rinunce di tennisti che lo precedono nell’entry list del terzo torneo del Grand Slam. L’azzurro, inizialmente fuori di 4 posti dal main draw, ha scalato una posizione dopo il forfait dello spagnolo Carlos Alcaraz.

L’annuncio dell’iberico è arrivato a poche ore di distanza dal rilascio dell’entry list, in cui il nome dell’iberico compariva: la lista degli iscritti per i tornei del Grand Slam esce a 6 settimane dall’inizio del torneo, ed in quel momento Berrettini si trovava al numero 107 del mondo.

Direttamente nel main draw erano stati ammessi i primi 103 del ranking ATP ed un tennista con il ranking protetto: l’azzurro, rimasto fuori di 4 posti, ha poi beneficiato del ritiro di Alcaraz, ma da allora non si sono registrate altre rinunce. Berrettini è il terzo escluso al momento dal tabellone principale.

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Il romano necessita di altre tre rinunce prima che inizino le qualificazioni, previste dal 22 giugno: in queste tre settimane potrebbero arrivare altri forfait. Qualora i tennisti dovessero invece cancellarsi dopo l’inizio delle qualificazioni, Berrettini dovrebbe affrontare il tabellone cadetto e dei lucky loser poi entrerebbero nel main draw.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità