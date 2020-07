Ultimate Tennis Showdown 2020: Tsitsipas batte Berrettini e vola in semifinale, l’azzurro domani si gioca le sue chance

Va in archivio la prima giornata del quarto weekend dell’UTS 2020 di tennis, mini-circuito di esibizione che si sta svolgendo sul veloce outdoor di Nizza. Day-1 con qualche rimpianto per Matteo Berrettini, che comunque gioca un gran match contro il n.6 del mondo Stefanos Tsitsipas, comandando la prima del contro con lo score di 16-11 e di 14-13, ma poi subendo la rimonta dell’ellenico 14-13 13-10 2-0. Un riscontro che qualifica matematicamente alle semifinali Tsitsipas, mentre l’azzurro si giocherà le sue chance d’accesso contro l’australiano Alexei Popyrin (n.103 del ranking). Oggi, il giovane oceanico è stato sconfitto dal francese Richard Gasquet (n.50 ATP) con il punteggio di 14-11 15-12 23-9 14-21 ed è sesto in graduatoria, mentre il transalpino è secondo.

Importante anche la vittoria del belga David Goffin (n.10 del ranking) 3-1 (19-11 12-14 14-10 20-7) contro il francese Corentin Moutet (n.75 del mondo) e in quarta posizione nella classifica generale alle spalle di Berrettini. Sconfitti invece Benoit Paire e Feliciano Lopez: l’estroso francese (n.22 del mondo) è stato superato dal connazionale Elliot Benchetrit per 19-11 13-14 13-10 10-16 2-0, mentre l’iberico (n.56 del mondo) si è dovuto arrendere un po’ a sorpresa al tedesco Dustin Brown (n.246 ATP) sul punteggio di 15-11 11-19 19-11 17-13.

I RISULTATI DELL’UTS 2020 (4 LUGLIO)

Benchetrit (Fra) b. Paire (Fra) 3-2 (19-11 13-14 13-10 16-10 2-0)

Brown (Ger) b. Lopez (Spa) 3-1 (15-11 11-19 19-11 17-13)

Gasquet (Fra) b. Popyrin (Aus) 3-1 (14-11 15-12 23-9 14-21)

Goffin (Bel) b. Moutet (Fra) 3-1 (19-11 12-14 14-10 20-7)

Tsitsipas (Gre) b. Berrettini (Ita) 3-2 (11-16 13-14 14-13 13-10 2-0)

LA CLASSIFICA UTS 2020 (4 LUGLIO)

Stefanos Tsitsipas 6 / 1 19/12 +85

Richard Gasquet 5 / 2 18/12 +63

Matteo Berrettini 4 / 3 17/12 +50

David Goffin 4 / 3 17/13 +47

Feliciano Lopez 3 / 4 16/15 +21

Alexei Popyrin 3 / 4 12/16 -52

Elliot Benchetrit 2 / 2 8/10 -14

Corentin Moutet 2 / 3 11/9 -1

Benoit Paire 2 / 5 9/20 -94

Dustin Brown 1 / 5 6/18 -112

Foto: LaPresse