Serie A in tv, orari partite di oggi: calendario, guida DAZN e Sky, programma 28 giugno

Sarà una domenica ricchissima di match per quanto riguarda il ventottesimo turno della Serie A 2019-2020. Saranno ben sei, infatti, gli appuntamenti di questo 28 giugno, con le partite che saranno suddivise in tre fasce orarie. In palio punti importanti sotto ogni punto di vista: Scudetto, zona Champions League, zona Europa League e zona retrocessione. Andiamo, quindi, con ordine.

Si inizierà alle ore 17.15 con un interessantissimo Milan-Roma, con le due compagini che vanno a caccia dei tre punti per la zona europea. Alle ore 19.30 toccherà al Napoli ospitare la SPAL per una partita che, in caso di successo, regalerà ai partenopei la chance di blindare la zona Europa League. In contemporanea si giocheranno Sampdoria-Bologna e Sassuolo-Hellas Verona, che si annuncia ricca di gol ed emozioni come Udinese-Atalanta. In chiusura, alle ore 21.45, l’Inter di mister Antonio Conte sarà di scena in casa del lanciatissimo Parma per una sfida quanto mai importante. I nerazzurri vogliono proseguire la corsa verso lo Scudetto e chiederanno spazio ai ducali, dal temibile tridente composto da Gervinho-Cornelius e Kulusevski.

IN TV – I match di oggi saranno visibili, come sempre, su Sky Sport e DAZN. Napoli-SPAL sarà in diretta su Sky Sport Serie A (202), Sampdoria-Bologna in diretta su Sky Calcio 4 (254), Udinese-Atalanta su Sky Calcio 3 (253) mentre Parma-Inter sarà in diretta su Sky Calcio 1 (201) e Sky Sport Serie A (202). Milan-Roma sarà visibile su DAZN e DAZN1 (209) come Sassuolo-Hellas Verona.

PROGRAMMA SERIE A 2019-2020

Domenica 28 giugno

Ore 17.15 Milan-Roma – diretta su DAZN e DAZN1 (209)

Ore 19.30 Napoli-SPAL – diretta su Sky Sport Serie A (202)

Ore 19.30 Sampdoria-Bologna – diretta su Sky Calcio 4 (254)

Ore 19.30 Sassuolo-Hellas Verona – diretta su DAZN e DAZN1 (209)

Ore 19.30 Udinese-Atalanta – diretta su Sky Calcio 3 (253)

Ore 21.45 Parma-Inter – diretta su Sky Calcio 1 (201) e Sky Sport Serie A (202)

