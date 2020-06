Calendario Serie A, orari partite di oggi (28 giugno): programma, tv, streaming SKY e DAZN

Nuova domenica di partite nella Serie A di calcio 2020, che dopo l’interruzione forzata a causa dell’emergenza coronavirus si appresta a completare il suo turno numero 28, in una giornata che si aprirà alle ore 17.15, quando il Milan ospiterà la Roma, in diretta streaming su DAZN, piattaforma online in abbonamento a 9,99€ al mese.

Ben quattro invece i match delle 19.30, partendo da Sassuolo-Verona, anche questo su DAZN, mentre gli altri incontri saranno disponibili su Sky Sport, precisamente Napoli-SPAL su Sky Sport Serie A (canale 202), Sampdoria-Bologna su Sky Sport 254 e Udinese-Atalanta su Sky Sport 253. Alle 21.45 si tornerà invece su Sky Sport Serie A (202) per il posticipo tra Parma ed Inter.

Loading...

Loading...

Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Domenica 28 giugno

Ore 17.15: Milan – Roma

Diretta tv – DAZN1

Diretta streaming – DAZN

Diretta Live testuale – OA Sport

Ore 19.30: Napoli – SPAL

Diretta tv – Sky Sport Serie A

Diretta streaming – Sky Go, Now Tv

Diretta Live testuale – OA Sport

Ore 19.30: Sampdoria – Bologna

Diretta tv – Sky Sport 254

Diretta streaming – Sky Go, Now Tv

Diretta Live testuale – OA Sport

Ore 19.30: Udinese – Atalanta

Diretta tv – Sky Sport 253

Diretta streaming – Sky Go, Now Tv

Diretta Live testuale – OA Sport

Ore 21.45: Parma – Inter

Diretta tv – Sky Sport Serie A

Diretta streaming – Sky Go, Now Tv

Diretta Live testuale – OA Sport

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse