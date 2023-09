Quando si gioca Verona-Atalanta? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Sebbene la quinta giornata della Serie A 2023-2024 sia terminata soltanto ieri sera, domani si riscenderà già in campo per il primo, e unico, turno infrasettimanale della stagione. Mercoledì 27 settembre, alle 18.30, sarà la volta della sfida tra Verona e Atalanta, match valevole per la sesta tornata del campionato in corso.

Il Verona di Marco Baroni è incappato in una sconfitta di misura con il Milan per 1-0 a San Siro. Nonostante non siano arrivati punti dalla trasferta meneghina, i gialloblu hanno offerto comunque una prestazione solida, mettendo in difficoltà i rossoneri per buona parte dei 90′. Quello di mercoledì sarà un altro impegno complicato per gli scaligeri, ma l’avvio di stagione fa presagire che il Verona potrà dare filo da torcere ai nerazzurri, i quali di tanto in tanto lasciano ad avversari meno quotati la possibilità di fare risultato.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è riuscita a sopravanzare il Cagliari nell’impegno della giornata scorsa per 2-0: i nerazzurri non hanno avuto grossi grattacapi contro i rossoblù, dominando di fatto il match e ottenendo l’intera posta in palio. Adesso quello che serve alla Dea è un minimo di stabilità: con le due vittorie consecutive tra campionato e Europa League, i bergamaschi devono ottenere un altro successo contro i gialloblu, sia per la classifica che, soprattutto, per inanellare una serie di risultati consecutivi utile al fine di accrescere la fiducia.

La sfida tra Verona e Atalanta, il cui via è programmato per le 18.30 di mercoledì allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, sarà visibile in streaming su DAZN.

CALENDARIO VERONA-ATALANTA SERIE A 2023-2024

Mercoledì 27 settembre

Ore 18.30 Verona-Atalanta – Diretta streaming su DAZN

