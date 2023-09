Frosinone-Fiorentina, dove vederla su Sky e DAZN? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

Con il posticipo tra Torino e Roma della serata di ieri è terminata la quinta giornata della Serie A 2023-2024, ma è già tempo di pensare alla prossima tornata del campionato, visto che domani inizierà l’unico turno settimanale della stagione. Giovedì 28 settembre, alle 18.30, Frosinone e Fiorentina si sfideranno in un match che, alla luce delle tipologie di gioco delle squadre, si preannuncia spettacolare.

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco è in una striscia positiva che continua da quattro partite: dopo la sconfitta all’esordio con il Napoli, i ciociari hanno ottenuto due vittorie e due pareggi, totalizzando la bellezza di 8 punti in cinque partite. Nella sfida di settimana scorsa con la Salernitana, i gialloblu hanno sofferto più del previsto ma, tra le mura amiche, sperano di ritrovare quell’intensità mostrata nelle partite precedenti.

La partenza della Fiorentina in campionato è stata altrettanto positiva: a parte della debacle con l’Inter, figlia della stanchezza dovuta al preliminare di Conference League, i Viola hanno conquistato tre vittorie e un pareggio. Nell’ultima uscita a Udine, la squadra di Vincenzo Italiano è riuscita a sopravanzare i padroni di casa per due reti a zero, nonostante una prova resa complicata dalle fatiche accumulate a Genk nell’impegno europeo.

La sfida tra Frosinone e Fiorentina, il cui via è programmato per le 18.30 di giovedì allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio, mentre la diretta streaming sarà affidata a DAZN, Sky Go e Now Tv.

