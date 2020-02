Trento-Civitanova, Champions League volley 2020: orario d’inizio, programma, tv, streaming

Oggi giovedì 13 febbraio (ore 20.30) si gioca Trento-Civitanova, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020 di volley maschile. Si preannuncia grande spettacolo all’ombra del Monte Bondone dove va in scena una partita decisiva per le sorti della Pool A, lo scontro diretto tra le due squadre italiane regalerà sicuramente grandissime emozioni e il risultato sarà cruciale per la classifica del raggruppamento. Al momento la Lube si trova al comando con quattro vittorie, i dolomitici inseguono a tre successi: soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate si qualificano ai quarti di finale.

I Campioni d’Europa inseguono il successo che chiuderebbe i conti in ottica passaggio del turno, i padroni di casa hanno bisogno di una vittoria per poter continuare a inseguire il primo posto. Attenzione perché una sconfitta metterebbe Trento in seria difficoltà anche nella corsa verso uno dei tre migliori secondi posti, i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti non possono sbagliare. Civitanova sarà trascinata da Osmany Juantorena, Yoandy Leal, Bruninho ed è in testa alla classifica di SuperLega dopo aver strapazzato Ravenna mentre Trento spera nelle magie di Simone Giannelli, Luca Vettori, Uros Kovacevic e Aaron Russell dopo aver rischiato in campionato sul campo di Padova.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Trento-Civitanova, match valido per la Champions League 2020 di volley maschile. La partita sarà tramessa in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

TRENTO-CIVITANOVA, CHAMPIONS LEAGUE: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO:

20.30 Itas Trentino vs Cucine Lube Civitanova

TRENTO-CIVITANOVA, CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

