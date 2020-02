LIVE Trento-Civitanova, Champions League volley 2020 in DIRETTA: derby italiano da brividi, Giannelli sfida Juantorena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di Champions League tra Trento-Civitanova. Le due squadre si sfidano a un paio di settimane di distanza dal primo scontro della fase a gironi, nel quale la Lube si è imposta con un netto 3-0. Questa volta si gioca all’ombra del Monte Bondone, si tratta della penultima partita della fase preliminare: i cucinieri sono al comando a punteggio pieno (4 vittorie, 12 punti), l’Itas insegue con 3 successi (8 punti).

Soltanto la prima classificata avrà la certezza della qualificazione ai quarti di finale, la seconda in graduatoria deve invece sperare di essere una delle tre migliori formazioni che occupano la piazza d’onore dei cinque raggruppamenti. I conti sono presto fatti: Civitanova passa il turno in caso di vittoria con qualsiasi risultato, Trento è invece obbligata a vincere per continuare a sperare nel primo posto.

Civitanova avrà bisogno del miglior Osmany Juantorena, dei punti dell’opposto Kamil Rychlicki, della regia di Bruninho, dei muri di Simon e potrebbe recuperare anche l’altro martello Yoandy Leal che è rimasto a riposo precauzionale nelle ultime settimane. Trento risponderà con Simone Giannelli in palleggio pronto a sfruttare al meglio la verve degli attaccanti Luca Vettori, Uros Kovacevic, Aaron Russell ma anche i centrali Davide Candellaro e Srecko Lisinac.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Trento-Civitanova match di Champions League: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30.

