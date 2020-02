Milan-Juventus oggi in tv, orario semifinale Coppa Italia 2020: programma, streaming, formazioni

Oggi giovedì 13 febbraio (ore 20.45) si gioca Milan-Juventus, semifinale d’andata della Coppa Italia 2020 di calcio. Allo Stadio San Siro andrà in scena il primo atto di questa doppia contesa che vale un posto nella finale di Roma contro la vincente di Napoli-Inter, si preannuncia una partita molto avvincente e appassionante che è una grande classica del calcio nostrano. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta nel derby, Zlatan Ibrahimovic e compagni si sono fatti rimontare dallo 0-2 e hanno perso la stracittadina contro l’Inter che ha così agganciato la Juventus in testa alla classifica della Serie A visto che i bianconeri hanno clamorosamente perso sul campo del Verona.

Entrambe le squadre vanno a caccia di un pronto riscatto e vogliono ottenere un risultato importante in vista del match di ritorno che si giocherà a inizio marzo, le due formazioni cercheranno di acquisire un vantaggio interessante: i Campioni d’Italia partiranno con i favori del pronostico, la Juventus ha una rosa più competitiva guidata da Cristiano Ronaldo ma attenzione ai padroni di casa che hanno trovato un autentico trascinatore in Zlatan Ibrahimovic. Il Milan si è qualificato a questa fase della competizione dopo aver eliminato il Torino ai quarti di finale mentre la Juventus si è sbarazzata della Roma.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e le probabili formazioni di Milan-Juventus, semifinale d’andata della Coppa Italia 2020 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MILAN-JUVENTUS, SEMIFINALE COPPA ITALIA 2020: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO:

20.45 Milan-Juventus

MILAN-JUVENTUS, SEMIFINALE COPPA ITALIA 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai Uno.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-JUVENTUS, SEMIFINALE COPPA ITALIA 2020:

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. All. Stefano Pioli

Juventus (4-3-1-2): Buffon; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala. All. Maurizio Sarri

Foto: Lapresse