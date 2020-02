Sanremo 2020, quanto guadagna la RAI con la pubblicità. Costi milionari per ogni spot…

Ci sono pochi dubbi. Per mamma Rai il Festival di Sanremo è davvero la gallina dalle uova d’oro. D’accordo, l’organizzazione non sarà delle più agevoli, e pure per mantenere il livello alto occorrono super ospiti, e i super ospiti vanno pagati bene. Però, al netto delle spese e delle fatiche, quel che resta in tasca alla Rai è decisamente di più di quel che spende per mettere in piedi un carrozzone che funziona, e che funziona da settant’anni.

Buona parte degli incassi e soprattutto dei guadagni, naturalmente, arrivano come sempre dalla pubblicità, e dagli spot (via via negli anni diventati sempre più ‘ingombranti’ per chi assiste da casa al Festival) che tempestano le cinque serate festivaliere.

Tutt’altro che economico, come vedremo, è per un’azienda guadagnarsi un posto in prima fila nelle quattro ore (abbondanti) di diretta quotidiana. Un passaggio da 30 secondi durante la kermesse della città dei fiori, infatti, costa da un minimo di 25 mila euro ad un massimo di 414 mila euro.

Naturalmente la forbice è così ampia perché tutto varia in base all’orario in cui va in onda uno spot pubblicitario e in quale giorno. In ordine decrescente, la serata più ‘cara’ è naturalmente quella di sabato, dove il massimo per uno spot resta sempre fissato a quota 414 mila euro, ma a cambiare, e di molto, sono le altre fasce orarie. Rispetto alla prima serata infatti, la seconda più costosa, il sabato un passaggio in tarda serata, tra 23.40 e la mezzanotte e mezza, costa ben 100 mila euro in più.

Vicini ai 400 mila euro, poi, costano anche i passaggi di prima serata, o meglio di prima ora e mezza scarsa di Festival, tra le 21.15 e le 22.30, con costo che, sempe prendendo in esame la prima serata, andava da 386 mila a 397 mila euro.

Tutto questo naturalmente al netto di pacchetti che definire convenienti è piuttosto eufemistico, con prezzi che, per passaggi da 75 secondi in tutte le 5 serate del Festival alle 22.05, costano complessivamente 6 milioni e 230 mila euro.

Facile capire come, a fronte di 18 milioni di euro di spesa, la Rai conti di incassarne alla fine di questo Festival la bellezza di 30 milioni e spiccioli (spiccioli in decine di migliaia di euro…).

