Sanremo 2020, martedì 4 febbraio. Il programma ufficiale della prima serata: l’ordine di uscita dei cantanti e degli ospiti. Aprono i Giovani, ci sono Al Bano e Romina

Sarà una serata dalle emozioni forti, la prima del Festival di Sanremo 2020: ricchissima di musica e di ospiti come tutte le cinque serate dell’edizione numero 70 della kermesse canora. E’ stato ufficializzato l’ordine di uscita e una scaletta di massima della prima serata che avrà inizio alle 20.40 circa, in diretta su Raiuno e da seguire anche con la Diretta Live di OA Sport e OA Plus.

Il Festival si aprirà con i quattro giovani in gara, due soli dei quali supereranno il turno per partecipare alla finale di domani. In programma i primi due quarti di finale: Eugenio in Via Di Gioa sfideranno Tecla, mentre Fadi affronterà Leo Gassmann. A seguire le esibizioni dei primi dodici Big in gara con questa sequenza:

Irene Grandi – Finalmente io

Marco Masini – Il confronto

Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

Achille Lauro – Me ne frego

Diodato – Fai rumore

Le Vibrazioni – Dov’è

Anastasio – Rosso di rabbia

Elodie – Andromeda

Bugo e Morgan – Sincero

Alberto Urso – Il sole ad est

Riki – Lo sappiamo entrambi

Raphael Gualazzi – Carioca

Le co-presentatrici di Amadeus questa sera sono la giornalista e presentatrice di DAZN Diletta Leotta e la giornalista Rula Jebreal che leggerà un brano contro la violenza sulle donne chiamando in causa anche Gessica Notaro, che fu sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato. Attesa per le scorribande di Fiorello e per gli interventi musicali ma non solo di Tiziano Ferro che interpreterà Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, Almeno tu nell’universo di Mia Martini e la sua hit Accetto miracoli.

Gli ospiti musicali della serata sono due icone della tradizione musicale italiana, Al Bano e Romina Power che tornano ad incidere assieme un singolo a 25 anni dall’ultima uscita discografica di coppia. Il brano è stato scritto da Cristiano Malgioglio e questa sera verrà presentato per la prima volta assoluta. Presente alla prima serata del Festival anche il cast dell’ultimo film di Gabriele Muccino, “Gli anni più belli”: saliranno sul palco dell’Ariston Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart ed Emma Marrone che non sarà presente solo nel ruolo di attrice ma si prenderà la scena per ricantare sul palco che la vide trionfare nel 2012 con “Non è l’infermo” probabilmente per presentare il suo ultimo singolo, molto ascoltato nelle radio, “Stupida Allegria”.

