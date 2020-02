LIVE Sinner-Goffin, Atp Rotterdam 2020 in DIRETTA: sfida di lusso per l’azzurro contro l’estroso belga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno dell’ATP di tennis a Rotterdam (Olanda) tra Jannik Sinner e David Goffin. Sul cemento orange il giovane altoatesino dovrà vedersela contro il n.10 del mondo e la sfida sulla carta appare impari.

L’inizio di 2020, poi, di Jannik è stato tutt’altro che entusiasmante con un solo match vinto. Sarebbe stato meglio giocare ieri contro Radu Albot per accumulare partite e minuti nelle gambe e sperimentare quanto si fa in allenamento. Il moldavo però ha dato forfait per problemi fisici e non essendoci nessun lucky loser a disposizione l’azzurrino ha potuto accedere direttamente agli ottavi di finale senza scendere in campo.

Discorso diverso per Goffin, costretto a sudare le cosiddette sette camicie per avere la meglio del padrone di casa Robin Haase. Un match che si è risolto al terzo set e nel quale il 29enne nativo di Liegi ha dovuto far appello a tutto il proprio repertorio per continuare la sua avventura nel torneo orange. Sinner, però, ha il vantaggio di non avere nulla da perdere al cospetto di un tennista più forte e più esperto e potrà giocare libero da pressioni, ritrovando il suo gioco d’aggressività che in questo inizio di 2020 abbiamo visto solo a sprazzi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match di secondo turno dell’ATP di tennis a Rotterdam (Olanda) tra Jannik Sinner e David Goffin: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.00. Buon divertimento!

