VIDEO Jannik Sinner-Goffin, highlights e sintesi ATP Rotterdam: l’azzurro sconfigge un top ten e vola ai quarti di finale

Jannik Sinner ha sconfitto David Goffin agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. L’altoatesino ha battuto per la prima volta un top ten e ha così staccato il biglietto per i quarti di finale dove se la dovrà vedere con lo spagnolo Pablo Carreno Busta, grazie a questo risultato è riuscito anche a entrare tra i primi 70 del ranking ATP. Il 18enne ha zittito il forte tennista belga sul cemento indoor della località olandese e ora sogna di farsi strada in una manifestazione di elevato spessore. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Jannik Sinner-David Goffin, ottavo di fianle dell’ATP 500 di Rotterdam.

VIDEO HIGHLIGHTS SINNER-GOFFIN:

Loading...

Loading...

Foto: Valerio Origo