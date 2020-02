LIVE Sinner-Carreno Busta, Atp Rotterdam 2020 in DIRETTA: l’azzurrino si gioca l’accesso in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Pablo Carreno Busta, valevole per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam 2020. La sfida avrà come palcoscenico il Campo Centrale e sarà il secondo incontro della giornata neerlandese dopo il match di doppio tra Murray/Skupski e Kontinen/Struff.

Appuntamento con la storia per Jannik Sinner, che ha conquistato per la prima volta l’accesso ai quarti di finale di un torneo di questo calibro. Il diciottenne di San Candido lo ha fatto in modo molto convincente, ottenendo la prima vittoria della propria giovanissima carriera contro un tennista nella top 10: il malcapitato di turno è stato il belga David Goffin che si è inchinato all’azzurrino per 7-6 (7) 7-5 dopo due ore esatte di gioco. Per dovere di cronaca, bisogna dire che il ventinovenne di Liegi ha messo in campo una prestazione mediocre e costellata di errori (ben sette doppi falli, tra le altre cose), ma ciò sicuramente non toglie a Sinner i meriti di un’eccellente prova di forza, costruita su un gioco propositivo e coraggioso e su una tenuta mentale notevole per un ragazzo della sua età. L’altoatesino ha così reagito alle critiche piovutegli addosso dopo un avvio di 2020 certamente non eccezionale (una sola vittoria e quattro sconfitte prima di ieri). Oggi affronterà lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 30 del ranking: sarà un test probante, perché il ventottenne di Gijon è un giocatore estremamente solido e giunge alla sfida odierna con il morale alle stelle dopo aver sconfitto a sorpresa il connazionale Roberto Bautista Agut (6-4 2-6 7-6).

Tra i due tennisti non risulta alcun precedente. L’inizio del match è previsto non prima delle ore 13.00. Buon divertimento con la Diretta Live di OA Sport!

