Tennis, Jannik Sinner: “Sentivo un po’ la tensione contro Goffin, sono molto felice della vittoria”

Jannik Sinner ha sconfitto David Goffin e si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. L’azzurro si è reso protagonista di una bella magia sul cemento indoor della località olandese e, per la prima volta in carriera, è riuscito a battere un top ten: il tennista belga si è dovuto arrendere al cospetto del nostro portacolori che domani tornerà in campo per affrontare lo spagnolo Pablo Carreno Busta e che è entrato anche tra i migliori 70 giocatori del ranking ATP.

Jannik Sinner ha poi analizzato la sua prova: “Io e Goffin non abbiamo iniziato la partita alla grande, questa è quello che penso. Il livello poi si è alzato, abbiamo iniziato a servire meglio. Lui andava sempre alla ricerca della cosa più giusta da fare, tipo andare a rete. Sentivo un po’ di tensione ma credo che sia normale, ho vinto uno scambio davvero lungo prima di chiudere la partita: sono molto felice“.

Foto: Valerio Origo