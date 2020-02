Tennis, quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con i quarti di finale dell’ATP 500 di Rotterdam?

Jannik Sinner ha sconfito David Goffin nel torneo ATP 500 di Rotterdam e si è così qualificato ai quarti di finale sul cemento indoor della città olandese. L’altoatesino ha firmato una bella impresa sportiva sconfiggendo il forte tennista belga, il 18enne è riuscito a battere un top ten per la prima volta in carriera e grazie a questo risultato si è portato virtualmente nelle prime settanta posizioni del ranking ATP. L’azzurro ha ottenuto la più bella affermazione di questo complesso avvio di stagione e domani tornerà in campo per affrontare lo spagnolo Pablo Carreno Busta, avversario particolarmente insidioso ma che il nostro portacolori è in grado di battere.

Jannik Sinner può ritenersi ampiamente soddisfatto per questo risultato, incamera 90 punti ATP e porta a casa anche una bella somma in denaro. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner qualificandosi ai quarti di finale dell’ATP 500 di Rotterdam? 54.985 euro, cifra di assoluto rispetto e che può incrementare se riuscirà a farsi strada nel torneo: alzando al cielo il trofeo si ottiene un assegno di ben 406mila euro!

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK SINNER CON I QUARTI DI FINALE DELL’ATP DI ROTTERDAM?

54.985 euro.

Foto: Valerio Origo