LIVE Sinner-Goffin 7-6 7-5, Atp Rotterdam 2020 in DIRETTA: battuto il n.10 del mondo, azzurro nei top70 del ranking!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI JANNIK SINNER SU GOFFIN

LA NUOVA CLASSIFICA DI JANNIK SINNER: E’ TOP70! TUTTE LE PROIEZIONI

VIDEO SINNER-GOFFIN 7-6, 7-5: GLI HIGHLIGHTS E LA SINTESI DELLA PARTITA

Loading...

Loading...

SINNER-CARRENO BUSTA AI QUARTI DI FINALE: SI GIOCA DOMANI!

DALLE PRIME SCONFITTE ALLA VITTORIA SU GOFFIN: SERVE EQUILIBRIO NEI GIUDIZI

13.14 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata!

13.12 Jannik Sinner conquista i quarti di finale dell’Atp di Rotterdam! Battuto per la prima volta un top 10: David Goffin esce sconfitto 7-6(7) 7-5 al termine di un match ricco di colpi di scena. La discontinuità la fa da padrona, ma alla fine l’azzurro recupera i break persi all’inizio dei due parziali e porta a casa una delle vittorie più importanti della sua giovane carriera. Il classe 2001 vola e sogna: secondo quarto di finale dopo quelli di Anversa. Al prossimo turno sfiderà Pablo Carreno Busta: forza Jannik!

FINE SECONDO SET

7-5 GAME SET AND MATCH JANNIK SINNER! SCONFITTO GOFFIN!

40-0 Ace e tre match point!

30-0 CHE SCAMBIO SIGNORI! Sinner tiene lo scambio lunghissimo con Goffin e piazza il vincente diagonale.

15-0 Prima vincente di Sinner.

6-5 DOPPIO FALLO GOFFIN!!! PRESSIONE DI SINNER CHE SERVE PER IL MATCH!

40-AD ALTRA PALLA BREAK! Rischio che non paga per Goffin.

40-40 Prima di Goffin: impossibile da prendere.

40-AD ACCELERA SINNER! Gran colpo di diritto ad oltre 160 km/h per il nostro azzurro.

40-40 Non tiene lo scambio Goffin: Sinner spinge.

AD-40 Prima al centro del classe ’90.

40-40 DOPPIO FALLO GOFFIN! Chance da sfruttare.

AD-40 Lontano dalla palla il tennista nostrano.

40-40 CHE ERRORE DI GOFFIN! Il belga è poco lucido: diritto “a porta vuota” sbagliato dal #10 al mondo.

40-30 Ace al centro di Goffin.

30-30 Diritto diagonale in corsa di Sinner!

30-15 Il nastro colpito con il rovescio manda su di giri il colpo di sinner.

15-15 Non c’è partita: Sinner sta martellando l’avversario.

5-5 Rovescio vincente e altro servizio a zero.

40-0 Ace dell’azzurro.

30-0 Servizio e diritto di Sinner.

4-5 Prima ad uscire dopo un game complicato.

40-15 CHE DIFESA DI SINNER! Goffin attacca con tutte le sue forze ma Sinner ribatte tutto salvo arrendersi con un rovescio lungolinea finale.

15-15 Sinner sbaglia da buona posizione: l’azzurro non si scompone.

0-15 Sinner on fire! L’azzurro chiude a rete dopo il diritto potente lungolinea.

4-4 CHE PASSANTE DI SINNER! ROVESCIO PAZZESCO! Goffin scende a rete dopo un ottimo diagonale ma l’azzurro trova il giusto passante.

30-0 Rovescio lungolinea vincente per l’azzurro.

15-0 Passante di diritto di Sinner dopo la discesa a rete del belga.

3-4 Goffin resta avanti nel secondo set.

40-30 Ottima seconda del nativo di Liegi.

30-30 Errore in uscita dal servizio per Goffin.

30-15 L’azzurro non sfrutta lo smash chiuso male da Goffin.

15-15 Scappa via il rovescio di Sinner.

3-3 Ingiocabile al servizio: a zero, Sinner.

40-0 Servizio esterno per l’azzurro.

15-0 Buona prima per Sinner.

2-3 Palla corta stupenda del belga.

AD-40 Ottima prima di Goffin.

40-40 Altro doppio fallo per il belga.

AD-40 Goffin piazza la smorzata che manda su di giri Sinner.

40-40 Spinge con il diritto Goffin: chance annullata.

40-AD Break point per Sinner! Chance da sfruttare.

40-40 Doppio fallo per il #10 al mondo.

40-30 Altro servizio al corpo e vincente facile per Goffin.

30-30 Servizio al corpo e diritto lungolinea.

155-30 Sinner show! Altro vincente di diritto per lui.

15-15 SINNER!!! CHE ROVESCIO IN RECUPERO A DUE MANI!

15-0 Servizio e volée vincente di diritto di Goffin.

2-2 Sinner conferma il controbreak! Secondo set in equilibrio.

30-15 Rovescio diagonale vincente di Goffin.

30-0 Ace dell’azzurro.

15-0 Buona prima ad uscire di Sinner.

1-2 CONTROBREAK SINNER! Altro colpo di scena a Rotterdam!

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER! Rovescio in risposta che toglie il tempo a Goffin.

0-30 Doppio fallo di Goffin.

0-15 Rovescio in rete del belga.

0-2 BREAK GOFFIN! Scarico Sinner in avvio di set.

15-40 Due palle break per il belga.

15-30 Sinner non trova il campo: diritto lungolinea che si stampa sul nastro.

15-0 Diritto in rete per Goffin.

0-1 In rete il rovescio di Sinner.

AD-40 Errore di Sinner nonostante la posizione lasciata scoperta da Goffin.

40-40 Che rovescio di Sinner! Contro-back con una mano dell’azzurro.

AD-40 Servizio e diritto lungolinea vincente.

40-40 Goffin soffre tantissimo lo scambio da fondocampo.

40-30 Errore grave da parte di Sinner.

30-30 Sinner insiste sula diagonale di diritto inducendo l’avversario all’errore.

30-0 Buona prima del belga.

15-0 Scappa via il diritto di Sinner: 19 errori nel primo set.

0-0 Si riparte a Rotterdam.

INIZIO SECONDO SET

12.19 Jannik Sinner conquista il primo set del secondo turno: David Goffin perde 9-7 al tie-break al termine di un primo parziale ricco di colpi di scena.

FINE PRIMO SET

9-7 PRIMO SET SINNER! GRANDE CHIUSURA PER L’ITALIANO!

7-8 Mini-break Sinner! Altro set point per il 2001!

7-7 Comoda volée del belga.

7-6 Tocco di fino di Sinner sottorete: grande colpo dell’azzurro.

6-6 Sale in cattedra il belga: diritto e pallonetto che scappa via.

6-5 Goffin piazza un ottima prima: Sinner deve chiudere il set.

4-6 Scappa via il diritto di Sinner: in corridoio. Primo set point annullato.

6-3 Ottima prima centrale di Sinner.

5-3 Si stampa sul nastro il diritto di Sinner.

2-5 BOLIDE DI DIRITTO DI SINNER! Che risposta…

2-4 DOPPIO FALLO GOFFIN! Chance per l’azzurro.

3-2 Sinner attacca la rete: diritto lungolinea vincente.

2-2 Miracolo in risposta di Goffin dopo il bolide di rovescio di Sinner,

1-2 SCAPPA VIA IL DIRITTO DI GOFFIN! Mini-break di Sinner.

1-1 Scappa via il diritto del belga: tie-break equilibrato in partenza.

0-1 Palla corta complicata da raggiungere per Sinner: diritto lungo.

6-6 Ace per il belga: si va al tie-break.

30-15 Colpisce male con il diritto in avanzamento Goffin.

30-0 Servizio e diritto per Goffin.

6-5 Ace di Sinner e tie-break assicurato.

40-30 Sinner chiude con lo smash dopo aver attaccato l’avversario.

30-30 Buona prima di Sinner.

15-30 Incanta Goffin che ricama sulle righe e chiude a rete.

15-15 Servizio e diritto di Sinner.

0-15 Diritto largo di Sinner: buona risposta di Goffin.

5-5 Risposta in corridoio di Sinner.

40-30 Goffin in difficoltà in uscita dal servizio: risposta profonda di Sinner.

30-15 Buon rovescio in risposta di Sinner ma Goffin si difende bene.

15-15 Goffin trova il lungolinea vincente di diritto.

0-15 Sinner prova il rovescio diagonale: fuori di non molto in corridoio.

5-4 Sinner vince a zero il turno di battuta.

40-0 Buona seconda centrale per l’azzurro.

30-0 Ace dell’azzurro.

15-0 Prima profonda di Sinner.

4-4 Ace di Goffin: due palle break non sfruttate dall’azzurro.

AD-40 Prima a uscire del belga.

40-40 Gran diritto di Goffin: Sinner ci arriva in ritardo.

40-AD PASSANTE SINNER! L’azzurro trova il rovescio vincente dopo la demi-volée di Goffin.

40-40 Annullata prontamente con la prima di Goffin.

40-AD PALLA BREAK SINNER! Grande accelerazione di diritto dell’azzurro.

40-40 Scappa via la difesa di Goffin sul rovescio di Sinner.

40-30 Chance del 4 pari per Goffin dopo l’ottima prima esterna.

30-30 Buon servizio esterno di Goffin: non ci arriva l’italiano.

15-30 Si stampa sul nastro il diritto di Sinner.

0-30 Lento in uscita dal servizio Goffin: spinge l’azzurro.

0-15 Buona risposta lungolinea di Sinner.

4-3 Bravissimo Sinner ad annullare due palle break e uscire vincente nel settimo game.

AD-40 Bene Sinner in uscita da servizio: diritto vincente.

40-40 Ancora sorpreso in risposta Sinner: game cruciale.

AD-40 Buona prima dell’azzurro.

40-40 Ace annullato dal Challenge per Sinner: Goffin incappa in un errore in risposta.

30-40 Prima al centro e diritto diagonale per Sinner.

15-40 PALLA BREAK GOFFIN! L’italiano attacca la rete ma Goffin lo passa.

15-30 Sinner prova a tenere lo scambio, ma alla fine Goffin ne approfitta e rompe gli indugi con il diritto lungolinea.

15-15 Goffin non trova la giusta angolazione con il diritto in risposta.

0-15 Diritto in avanzamento per Sinner: colpo in rete.

3-3 Turno a zero per il #10 al mondo.

40-0 Goffin toglie il tempo a Sinner: diritto in controbalzo vincente.

30-0 Goffin muove l’avversario e attacca la rete: rovescio lungolinea di Sinner che si stampa sulla racchetta del belga.

15-0 Buona prima esterna di Goffin.

ACE DI SINNER! 3-2, l’azzurro tiene il servizio in questo primo set.

40-30 Errore di Sinner con una difficile demi-volée.

40-15 Buona prima di Sinner.

30-15 Rischia ancora la risposta Goffin, palla in corridoio. Ma Sinner deve assolutamente migliorare la seconda di servizio.

15-15 Altra seconda morbida di Sinner, ma è larga la risposta di rovescio del belga.

0-15 Diritto vincente lungolinea di Goffin.

2-2 Goffin guadagna campo e chiude con una morbida volée di rovescio a rete.

A-40 Sinner aveva comandato lo scambio, poi Goffin mette a segno un pazzesco passante di diritto ad incrociare sulla linea.

40-40 Scambio lungo, esce il diritto in lungolinea di Goffin. Parità.

40-30 Doppio fallo del belga.

40-15 Servizio e schiaffo al volo di diritto di Goffin, lungo il recupero dell’azzurro.

30-15 Servizio e diritto in contropiede di Goffin.

15-15 Servizio al corpo di Goffin, in rete la risposta di rovescio di Sinner.

0-15 Sinner comanda di diritto e poi chiude a rete con una bella stop-volley.

2-1 Sinner tiene la battuta e si porta avanti nel primo set.

40-15 Grande diagonale di diritto di Goffin, che poi chiude con un diritto lungolinea in avanzamento.

40-0 Ancora una battuta ad uscire di Sinner che mette in difficoltà Goffin.

30-0 Due ottimi servizi per Sinner.

1-1 Sinner comanda da fondo, fa fare il tergicristallo a Goffin e poi chiude col diritto. Immediato contro-break dell’italiano.

30-40 Ancora un errore di diritto per Sinner che sta soffrendo con questo fondamentale.

15-40 Rovescio di Sinner sul nastro, la palla finisce nel campo del belga. Due palle-break.

15-30 Largo il diritto di Goffin.

15-15 Sinner accelera di rovescio e costringe Goffin all’errore.

15-0 Servizio vincente di Goffin.

0-1 Risposta vincente di Goffin sulla seconda troppo debole di Sinner. Arriva il break per il belga.

40-A Sinner continua a sbagliare con il diritto, non trova le misure.

40-40 Sinner annulla la palla breack con una grande accelerazione di rovescio lungolinea.

40-A Brutto errore di diritto di Sinner.

40-40 Ace di Sinner.

40-A Stecca di diritto Sinner, nuovo palla break per Goffin.

40-40 Nuova parità.

A-40 Scambio lungo, lo vince Sinner con un ottimo diritto ad incrociare sulla linea.

40-40 Sinner le annulla con due ottime prime di servizio.

15-40 Subito due palle break per Goffin.

15-15 Sinner parte da lontano per giungere sottorete: volée in rete.

15-0 Buona prima per Sinner.

0-0 Si comincia! Batte l’azzurro!

INIZIO PRIMO SET

11.06 Inizio complicato per gli italiani: Fabio Fognini è uscito in Olanda contro Karen Khachanov al primo turno. A New York invece Andreas Seppi giocherà il terzo turno contro John Isner o Jordan Thompson: fuori Lorenzi al secondo turno.

11.05 Arbitra Greg Allensworth. Comincia il riscaldamento.

11.04 Giocatori in campo a Rotterdam!

11.02 A seguire, scenderanno in campo Alexander Bublik e Andrey Rublev. Quindi, Stefanos Tsitsipas, favorito numero 1 dopo l’uscita di Daniil Medvedev per mano proprio di Pospisil.

11.00 David Goffin ha ottenuto le semifinali in Francia, perdendo contro Vasek Pospisil. Uscita prematura a Melbourne, perdendo al terzo turno dopo la buona parentesi dell’ATP Cup raggiungendo i quarti.

10.57 Stessa sorte nel match d’esordio ad Auckland e Bendigo, nei primi due tornei nella prima stagione da professionista: pur lottando, Benoit Paire e Emil Ruusuvuori hanno avuto la meglio.

10.55 Il numero 78 al mondo è uscito a Montpellier perdendo contro Mikael Ymer al primo turno e contro Marton Fucsovics al secondo turno a Melbourne.

10.53 L’altoatesino giocherà a Marsiglia, poi arriverà negli States tra Miami e Indian Wells, per poi provare la terra rossa di Montecarlo, Madrid, Roma e Parigi.

10.51 Manca sempre meno all’inizio della sfida di secondo turno.

10.49 Sparring partner speciale alla Riccardo Piatti Academy per il classe 2001. Giovedì, nel bel mezzo del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Rosario Fiorello si è allenato a Bordighera.

10.47 Il talento di San Candido ha vinto i Challenger di Bergamo e Ortisei l’anno scorso, ottenendo le semifinali di Anversa e il trofeo delle Next Gen Finals di Milano.

10.45 Per Goffin non si tratta di un torneo fortunato: solo due volte su sei partecipazioni ha superato il primo turno, raggiungendo le semifinali nel 2017 e nel 2018.

10.43 Ovviamente si tratta del primo confronto tra i due: chi vince, sfiderà al terzo turno Pablo Carreno Busta, che ha battuto Adrian Mannarino e Roberto Bautista Agut.

10.40 David Goffin ha dovuto battere il padrone di casa Robin Haase per assicurarsi il secondo turno: il belga ha vinto 3-6 7-6 6-4 rischiando di uscire.

10.38 L’altoatesino è giunto al secondo turno grazie al forfait di Radu Albot: un risultato che gli ha fatto guadagnare 4 posizioni.

10.36 L’italiano ha vinto solo una partita in questo inizio di stagione, che coincide con il primo successo in uno Slam. A Melbourne, contro la wild card di casa Max Purcell. Poi, 4 sconfitte di fila.

10.34 Match importante per Jannik Sinner, che non ha cominciato al meglio il 2020: dopo le 11 partite di fila vinte su cemento indoor, con 31 vittorie totali, quale modo migliore se non brillare in Olanda?

10.32 Campo Centrale gremito per uno dei match più attesi dell’Atp 500: la wild card italiana sfida il veterano belga e numero 10 al mondo.

10.30 Salve a tutti e benvenuti alla diretta live del match del secondo turno dell’Atp di tennis a Rotterdam tra Jannik Sinner e David Goffin.

Il programma di Sinner-Goffin – I risultati di ieri a Rotterdam

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno dell’ATP di tennis a Rotterdam (Olanda) tra Jannik Sinner e David Goffin. Sul cemento orange il giovane altoatesino dovrà vedersela contro il n.10 del mondo e la sfida sulla carta appare impari.

L’inizio di 2020, poi, di Jannik è stato tutt’altro che entusiasmante con un solo match vinto. Sarebbe stato meglio giocare ieri contro Radu Albot per accumulare partite e minuti nelle gambe e sperimentare quanto si fa in allenamento. Il moldavo però ha dato forfait per problemi fisici e non essendoci nessun lucky loser a disposizione l’azzurrino ha potuto accedere direttamente agli ottavi di finale senza scendere in campo.

Discorso diverso per Goffin, costretto a sudare le cosiddette sette camicie per avere la meglio del padrone di casa Robin Haase. Un match che si è risolto al terzo set e nel quale il 29enne nativo di Liegi ha dovuto far appello a tutto il proprio repertorio per continuare la sua avventura nel torneo orange. Sinner, però, ha il vantaggio di non avere nulla da perdere al cospetto di un tennista più forte e più esperto e potrà giocare libero da pressioni, ritrovando il suo gioco d’aggressività che in questo inizio di 2020 abbiamo visto solo a sprazzi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match di secondo turno dell’ATP di tennis a Rotterdam (Olanda) tra Jannik Sinner e David Goffin: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.00. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo