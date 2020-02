LIVE Sci alpino, Prova Discesa Rosa Khutor 2020 in DIRETTA: gara cancellata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CANCELLATA LA DISCESA DI ROSA KHUTOR A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI GARMISCH DALLE 11.30 (SABATO 1° FEBBRAIO)

07.10 La discesa libera femminile di Rosa Khutor è stata cancellata per avverse condizioni meteo. Oggi non si scenderà in pista! Al momento rimane confermato il superG di domani.

Loading...

Loading...

LA START-LIST DELLA PROVA DI DISCESA

La cancellazione di ieri – La preview del fine settimana di Rosa Khutor

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova della discesa di Rosa Khutor. Dalle ore 8.00 italiane prenderà il via l’unico allenamento in vista della discesa che prenderà il via alle ore 10.30. Si annuncia una tappa di Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 quanto mai complicata, viste le condizioni meteo che hanno reso necessarie le cancellazioni di tutte le prove previste in programma.

Sarà, quindi, una sessione di capitale importanza per le atlete che potranno saggiare la pista russa per la prima e unica volta. Se, come nessuno si augura, dovesse saltare anche questo allenamento, la discesa non si potrà disputare. L’Italia sarà al via con Federica Brignone, Sofia Goggia, Nicol Delago, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nadia Delago, Laura Pirovano e Verena Gasslitter. Mancherà, invece, Mikaela Shiffrin.

La prova della discesa di Rosa Khutor, prenderà il via alle ore 8.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di questa sessione, per capire come si avvicineranno le sciatrici alla discesa prevista per le ore 10.30.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse