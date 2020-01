Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: l’Italia vuole ripetersi, meteo permettendo, anche a Rosa Khutor

Velocità ancora protagonista in questo fine settimana per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Dopo Bansko, si gareggia a Rosa Khutor in Russia, in quella che è stata la pista olimpica nel 2014 e dove sono in programma una discesa (sabato) ed un super-G (domenica). Purtroppo le condizioni del meteo sono sfavorevoli e c’è il rischio anche di una totale cancellazione del weekend. Finora sono stata cancellate le prime due prove cronometrate a causa di una fitta nevicata. Un miglioramento del tempo dovrebbe esserci solo sabato e quindi resta a rischio la terza e decisiva prova e di conseguenza anche tutto il weekend di gare.

E’ un’Italia che si presenta in Russia dopo gli straordinari risultati di Bansko. Non sarà presente Marta Bassino, che sulle nevi bulgare aveva centrato i primi podi in discesa e super-G. Ci saranno, invece, Federica Brignone ed Elena Curtoni, grandissime protagoniste nello scorso fine settimana. Tornerà in gara anche Sofia Goggia, che partirà con una particolare protezione alla tibia, per evitare ulteriori peggioramenti all’osso della gamba dopo la brutta caduta nella prima discesa di Bansko.

Non ci sarà Mikaela Shiffrin, che ha preferito saltare l’appuntamento russo e che dunque rischia di perdere la sua leadership nella classifica di supergigante. A superarla potrebbe essere proprio quella Corinne Suter, che si trova in vetta alla graduatori di discesa, proprio davanti all’americana. La svizzera è in leggero calo rispetto all’ottimo inizio di stagione, ma resta sicuramente tra le favorite.

Candidate alla vittoria sono anche la tedesca Viktoria Rebensburg e l’austriaca Nicole Schmidhofer, senza dimenticare la sempre imprevedibile Ester Ledecka. Attenzione anche in super-G ad una Lara Gut che su questa pista ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi in discesa e dunque ha dolcissimi ricordi sulle nevi russe.

Foto: LaPresse