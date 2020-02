LIVE Roma-Gent 1-0, Europa League 2020 in DIRETTA: i giallorossi tornano alla vittoria grazie al goal di Carles Perez. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

VIDEO HIGHLIGHTS, GOL E SINTESI ROMA-GENT 1-0

23.00 La nostra diretta live termina qui, grazie per aver seguito Roma-Gent su questa pagina, buon proseguimento di serata da parte di OA Sport.

22.56 LE PAGELLE DELLA ROMA: Lopez 6, Spinazzola 5,5 (dal 69′ Santon 6), Fazio 6, Smalling 6, Kolarov 6,5, Veretout 5,5, Cristante 6, Perez 6,5, Pellegrini 6 (dal 79′ Mkhitaryan s.v.), Perotti 6 (dall’82’ Kluivert s.v.), Dzeko 5,5 Allenatore: Fonseca 6.

22.53 LE PAGELLE DEL GENT: Kaminski 6,5, Lustig 6, Plastun 6, Ngadeu 6,5, Mohammadi 5,5, Kums (dal 90’+1 Marreh 6) 6, Owusu 5,5, Odjidja-Ofoe 6,5, Bezus 6 (dal 74′ Chakvetadze 6,5), David 6, Depoitre. 5 Allenatore: Thorup 6.

22.51 La Roma prevale dunque 1-0 nell’andata dei sedicesimi di Europa League, grazie al goal messo a segno da Carles Perez al 13′ del primo tempo. I giallorossi di Fonseca tornano alla vittoria dopo tre stop consecutivi in campionato.

90’+3 FINISCE QUI! ROMA-GENT 1-0!

90’+2 Fallo di David su Pau Lopez in uscita.

90’+1 CAMBIO GENT, esce Sven Kums, entra Sulayman Marreh, arrivato alla corte di Thorup nel mercato di gennaio dall’Eupen.

90′ Sta per entrare il 24enne gambiano Marreh per i tre minuti di recupero concessi da Kabakov.

89′ Nulla di fatto sugli sviluppi del corner, rimessa per il Gent della quale si occuperà Kaminski.

88′ Tiro da fuori di Carles Perez deviato da un giocatore in maglia bianca, angolo Roma.

86′ OCCASIONE ROMA! Nuova discesa di Santon sulla corsia di destra, pallone scodellato al centro, colpo di testa di Kolarov e miracolo di Kaminski che salva il Gent.

85′ Cross di Santon messo fuori da Ngadeu di testa.

84′ BRIVIDO PAU LOPEZ! Il portiere spagnolo della Roma riesce a bloccare la sfera soltanto in due tempi.

83′ Accelerata di Chakvetadze che guadagna una punizione da posizione defilata sulla sinistra, Odjidja sul punto di battuta.

82′ Rimessa laterale in favore della Roma in zona difensiva, Fonseca prova a caricare i suoi per gli ultimi minuti di gara.

81′ Allontana la difesa belga sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

80′ Santon in proiezione offensiva conquista un calcio d’angolo.

79′ DOPPIO CAMBIO ROMA, escono Mkhitaryan e Kluivert, escono Pellegrini e Diego Perotti.

76′ Fuorigioco di Diego Perotti, si ripartirà con una punizione in favore del Gent, quando mancano meno di quindici minuti al fischio finale i giallorossi conducono ancora 1-0, pronto anche Henrikh Mkhitaryan.

75′ Strappo della Roma con Lorenzo Pellegrini che guadagna una rimessa laterale in zona d’attacco.

74′ CAMBIO GENT, anche Jesse Thorup effettua la prima sostituzione, esce Bezus, ammonito, entra il georgiano classe 1999 Chakvetadze.

72′ CARLES PEREZ! Iniziativa dello spagnolo che si accentra dalla destra e calcia con il sinistro, il pallone viene deviato da Plastun in calcio d’angolo, il quarto della partita per i giallorossi.

71′ Primo pallone giocato da Santon sulla destra.

69′ PRIMO CAMBIO ROMA, esce Leonardo Spinazzola, entra Davide Santon, mossa difensiva di Fonseca che inserisce un esterno di difesa più di copertura rispetto all’ex Juve e Atalanta.

67′ OCCASIONE CLAMOROSA GENT! Depoitre fallisce la palla-goal per il pareggio, non riuscendo a toccare verso la porta un pallone proveniente da un traversone sulla destra, palla tra le mani di Pau Lopez, Roma graziata.

66′ Dzeko prova ad andare da solo palla al piede ma viene fermato da Ngadeu che fa ripartire il Genk, è pronto Santon.

65′ Sembra essersi risistemata la squadra di Fonseca dopo un periodo di assedio dei giocatori in maglia bianca, tra poco dovrebbero arrivare le prime sostituzioni.

64′ GIALLO PER SMALLING! Primo ammonito tra le fila della Roma, il numero 6 viene ammonito da Kabakov per un fallo su Bezus.

63′ Il possesso recita ora Roma 52%-Gent 48%, intanto Fazio riesce a liberare l’area su una situazione che iniziava a farsi pericolosa.

62′ Prova ad uscire la Roma, strappo di Perotti che dalla sinistra si accentra e va al tiro, il pallone viene murato involontariamente da Dzeko.

60′ ANCORA ODJIDJA, si accentra e calcia con il destro, vola Pau Lopez per mettere in angolo, ora però il Gent spinge, Roma schiacciata nella propria metà campo.

59′ Si scaldano sia Henrikh Mkhitaryan che Davide Santon, si profilano dei cambi sulla corsia di destra, potrebbero dunque uscire Leonardo Spinazzola e Diego Perotti.

58′ ODJIDJIA! Il centrocampista del Gent arriva al tiro dal limite, Pau Lopez si distende e respinge il tentativo del numero 8, troppo leggera però la difesa della Roma in questo frangente.

57′ PALO DI CRISTANTE! Punizione battuta da Kolarov che trova l’inserimento del centrocampista ex Atalanta che impatta di testa e trova il palo lontano, il goal sarebbe però stato annullato per posizione di offside del numero 4 della Roma.

56′ Dzeko lotta e subisce fallo da Owusu guadagnando un calcio di punizione.

55′ Destro da fuori di Bezus ben controllato da Pau Lopez in presa passa.

54′ Rimessa laterale per il Gent che riparte con il palleggio della propria linea difensiva, ritmi blandi in questo avvio di ripresa.

53′ Manovra ora il Gent con un giro palla difensivo, l’occasione di poco fa sembra aver caricato la Roma, sale il sostegno dei tifosi giallorossi.

52′ Va Kolarov con il sinistro, Smalling riesce a concludere al volo con il destro da posizione ravvicinata, Kaminski salva sul difensore ex Manchester United, Roma vicinissima al raddoppio.

51′ Sul punto di battuta Kolarov e Pellegrini, posizione defilata sulla sinistra.

50′ Punizione in favore della Roma per fallo di Plastun su Dzeko.

49′ Ora i giallorossi recuperano e guadagnano un’out sulla tre-quarti di sinistra.

48′ Rinvio di Pau Lopez fuori misura, rimessa in zona d’attacco regalata ai belgi, la Roma sembra essere tornata in campo con poca lucidità.

47′ Fuorigioco di Kums, ex giocatore dell’Udinese nella stagione 2016/2017, della battuta del calcio di punizione se ne incarica Pau Lopez.

46′ Il primo possesso della seconda frazione di gioco è per il Gent.

SI RIPARTE ALL’OLIMPICO, INIZIA IL SECONDO TEMPO!

22.00 Squadre di nuovo in campo, non ci sono cambi effettuati dai due allenatori, si ripartirà con i 22 del primo tempo.

21.50 A tra poco per il secondo tempo di Roma-Gent, andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

21.48 Si chiude dunque il primo tempo dell’Olimpico con la Roma avanti grazie al primo goal con la maglia giallorossa di Carles Perez al 13′ su assist di Edin Dzeko. Possesso palla Roma 58%-Gent 42%, tiri in porta 2-0, angoli 2-1, ammonito Bezus (G).

45’+1 FINISCE IL PRIMO TEMPO; ROMA-GENT 1-0.

45′ Spinta di Lustig su Perotti, punizione Roma, ancora 20″ da giocare nel primo tempo.

44′ Smalling anticipa Owusu e permette alla Roma di tornare in possesso del pallone, le due squadre sembrano star aspettando solo il duplice fischio di Kabakov.

42′ Ci sarà un minuto di extra-time.

41′ Ci prova Carles Perez a giro dal limite, Kaminski non si fa impensierire, tra poco conosceremo l’entità del recupero.

40′ Conclusione alta dal limite di Odjidja-Ofoe con il Gent che era andato in tre contro due verso la porta difesa da Pau Lopez.

39′ Spinazzola prova l’uno contro uno con Ngadeu ma il difensore camerunense non si fa saltare e riparte palla al piede.

38′ KOLAROV! Prova la girata al volo il serbo, blocca sicuro Thomas Kaminski.

37′ Calcio d’angolo in favore dei giallorossi, batterà Pellegrini dalla destra.

36′ Calano i ritmi in questa ultima fase del primo tempo, ora palla tra i piedi dei giocatori della Roma.

35′ GIALLO GENT, Bezus interviene a gamba tesa su Veretout e l’arbitro Kabakov estrae il primo cartellino della serata nei confronti del numero 9 degli ospiti.

33′ Pau Lopez è costretto a uscire e mettere in fallo laterale con i piedi, ora il Gent sta spingendo con la Roma che si accontenta a giocare di posizione.

32′ Odjidja-Ofoe porta palla per vie centrali e prova a servire David, provvidenziale anticipo di Carles Perez sul canadese del Gent in fase di ripiegamento difensivo.

31′ Dopo un’azione prolungata della Roma la difesa del Gent libera con un colpo di testa di Ngadeu su cross dalla sinistra di Kolarov.

30′ Palla in mano a Paul Lopez, ora il Gent ha guadagnato campo e ha preso in mano il pallino del gioco con un 51% di possesso palla.

28′ Dalla bandierina va Odjidja-Ofoe, sugli sviluppi del corner Bezus commette fallo su Fazio per gioco pericoloso, si ripartirà con una punizione in favore delle Roma nella propria area.

27′ Calcio d’angolo per il Gent.

26′ BEZUS! Prova la soluzione da fuori il giocatore ucraino del Gent, pallone largo, ma ora la squadra di Jesse Thorup sembra aver acquisito coraggio.

25′ Lustig crossa dalla destra a centro area, Pau Lopez blocca il pallone in uscita alta, ribadiamo punteggio e marcatori, Roma-Gent 1-0, 13′ Carles Perez.

24′ Kolarov prova un traversone che si trasforma in un tiro, Kaminski controlla il pallone che finisce sull’esterno alto della rete, in precedenza applausi del pubblico dell’Olimpico per un tacco a centrocampo di Pellegrini.

23′ Primo angolo della partita battuto dalla Roma, Kaminski esce e fa sua la sfera.

21′ SI FA VEDERE ANCHE IL GENT! Prima azione pericolosa della squadra belga, David dalla sinistra mette in mezzo forte e teso per Depoitre, Spinazzola contrasta l’attaccante belga con il pallone che finisce tra le mani di Pau Lopez.

20′ Incursione di Perotti sulla sinistra, l’argentino prova un cross troppo teso che taglia tutta l’area per poi essere recuperato da Mohammadi.

19′ Gent molto in difficoltà in fase di costruzione fino a questo momento.

18′ Fallo di Odjidja-Ofoe all’altezza del cerchio di centrocampo, punizione per la Roma.

17′ Prova a reagire il Gent, lancio lungo di Bezus a cercare David, Spinazzola copre il pallone che finisce in rimessa dal fondo.

15′ Alla prima partita da titolare va subito a segno Carles Perez, vantaggio meritato della squadra di Fonseca che ha schiacciato gli uomini di Thorup in questo primo quarto d’ora di gioco, possesso palla Roma 54%-Gent 46%.

13′ Veretout verticalizza per Dzeko che con un filtrante perfetto manda l’ex Barcellona davanti a Kaminski, il numero 31 a tu per tu con il portiere del Gent firma il vantaggio e il primo goal con la maglia della Roma.

12′ CARLESSSSSSSSS PEREZZZZZZZZZZZZZZZ, Roma-Genk 1-0.

11′ Con pazienza la Roma cerca di aprirsi degli spazi per affondare, è la squadra di Fonseca a fare la partita in questa prima fase.

10′ SMALLING! Il difensore inglese colpisce in area di testa non riuscendo però ad indirizzare verso la porta difesa da Kaminski.

9′ Calcio di punizione in favore della Roma, Pellegrini sul punto di battuta, salgono le torri giallorosse.

8′ Spinazzola prova a servire Pellegrini in area con un passaggio filtrante, Ngadeu anticipa il 7 della Roma e fa ripartire la manovra del Gent.

7′ Ritmi già abbastanza sostenuti nei primi minuti di gioco, ora i giallorossi ricominciano ad impostare da dietro.

6′ Kums mette al centro, svetta un difensore della Roma per liberare l’area di rigore.

5′ Calcio di punizione in favore del Gent sulla tre-quarti di destra.

4′ Cerca di ricompattarsi il Gent che ora esercita il possesso.

3′ SUBITO ROMA PERICOLOSA! Spinazzola scende sulla destra poi mette in mezzo per Dzeko che prova la torre sul secondo palo, non c’è nessun giocatore in maglia giallorossa, ma i gli uomini di Fonseca hanno già affondato il primo colpo.

2′ Subito pressione alta da parte dei giocatori del Gent, stasera in completo bianco, la Roma continua con il suo palleggio partendo da dietro.

1′ Il primo pallone è per la Roma che inizia a girare il pallone.

L’ATTESA E’ FINITA! INIZIA ROMA-GENT!

20.59 Squadre in campo, tra pochissimo il calcio d’inizio!

20.58 A disposizione per la Roma: Fuzato, Kalinic, Kluivert, Mancini, Mkhitarayan, Santon, Under.

20.55 A disposizione per il Gent: Coosemans, Castro-Montes, Chakvetadze, Godeau, Kvilitaia, Marreh, Niangbo.

20.52 L’arbitro del match sarà il bulgaro Kabanov, assistenti: Margaritov e Valkov. IV Uomo: Stoyanov mentre al VAR due olandesi Kamphuis e l’assistente Nijhuis.

20.50 Stasera il VAR farà il suo debutto nella fase ad eliminazione a diretta della Uefa Europa League, intanto mancano dieci minuti al calcio d’inizio quando è in corso la presentazione delle due squadre allo stadio Olimpico.

20.47 Il soprannome del KAA Gent è “Die Buffalos” (I bufali).

20.45 Quel giorno per i giallorossi andarono a segno Francesco Totti con una tripletta, Daniele De Rossi, doppietta, Jeremy Menez e Stefano Okaka, Tim Smolders invece per il goal della bandiera del Gent.

20.42 La vittoria più ampia della Roma nelle competizioni UEFA coincide proprio con l’1-7 del 2009 al Gent dell’Europa League 2009-2010.

20.40 I giocatori della Roma prima del riscaldamento:

🐺 C'è anche l'abbraccio di Bruno Conti prima del riscaldamento ♥️#RomaGent pic.twitter.com/c15cl36Ct0 — AS Roma (@OfficialASRoma) February 20, 2020

20.38 Le altre gare in programma questa sera sono: Wolfsburg (GER)-Malmo (SWE), Leverkusen (GER)-Porto (POR), AZ Alkmaar (NED)-LASK Linz (AUS), Olympiacos (GRE)-Arsenal (ENG), Wolverhampton (ENG)-Espanyol (ESP), Apoel (CYP)-Basel (SWI) e Rangers (SCO)-Braga (POR).

20.35 Il Gent è una delle uniche due squadre ad aver superato la fase a gironi della competizione da imbattuta, l’altra è il Braga (POR), ex squadra dell’attuale tecnico portoghese della Roma Paulo Fonseca.

20.32 Saranno circa 25.000 gli spettatori presenti allo stadio Olimpico per il match europeo di questa sera.

20.30 L’entrata in campo dei giocatori del Gent per il riscaldamento:

20.28 La lista Uefa della squadra di Paulo Fonseca è stata modificata con gli ingressi dei nuovi arrivi del mercato di gennaio Carles Perez (in prestito dal Barcellona) e Gonzalo Villar (dall’Elche). E’ stato inserito anche il difensore turco classe 1997 Mert Cetin mentre sono usciti Alessandro Florenzi (ceduto in prestito al Valencia), e gli infortunati Nicolò Zaniolo, Davide Zappacosta e Juan Jesus.

20.25 La Roma è invece alla quarta partecipazione alla fase ad eliminazione diretta di questa competizione.

20.22 Il massimo traguardo raggiunto dal Gent in Europa League sono stati i quarti di finale nel 2016-2017. Gli azzurri sono inoltre riusciti ad ottenere la qualificazione agli ottavi di Champions League nella stagione 2015-2016, per poi venire eliminati dal Wolfsburg.

20.20 I goal di Roma-Gent della Uefa Europa League 2009-2010:

20.18 Il KAA Gent del tecnico Jess Christian Thorup è alla quinta partecipazione consecutiva in Europa League, gli azzurri arrivano all’Olimpico da imbattuti in Europa in questa stagione, con 3 vittorie e tre pareggi.

20.16 I precedenti della Roma con squadre belghe sono in totale 14 e il bilancio è favorevole ai lupi capitolini. 8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, queste ultime arrivate entrambe nella Coppa Uefa 1975-1976, quando i giallorossi furono eliminati dal Club Brugge nel doppio confronto.

20.14 Il Gent ha invece vinto il proprio raggruppamento (I), con 12 punti, arrivando in classifica davanti ai tedeschi del Wolfsburg, ai francesi del Saint-Etienne e agli ucraini dell’Oleksandriya.

20.12 I giallorossi si sono qualificati ai sedicesimi chiudendo secondi nel girone J dietro all’Istanbul Basaksehir (TUR), e davanti a Borussia Monchengladbach (GER) e Wolfsberger (AUS).

20.10 Ecco l’arrivo dei giocatori della Roma allo stadio Olimpico:

20.08 Ci sono due precedenti tra le due squadre, entrambi risalgono alla Coppa Uefa 2009-2010; nel terzo turno preliminare della competizione la Roma eliminò il Gent con un totale di 10-2, 1-7 in Belgio all’andata e 3-1 in Italia al ritorno.

20.05 Paulo Fonseca conferma 7/11 della formazione scesa in campo contro l’Atalanta, maglia da titolare per il neo-arrivato Carles Perez mentre Bruno Peres (indisponibile), Mancini, Kluivert e Mkhitaryan vanno in panchina. In mediana spazio per Veretout e Cristante mentre davanti a completare i tre dietro a Dzeko ci saranno Pellegrini e Perotti,

20.02 Queste le formazioni ufficiali:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Perez, Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Kumsu, Owusu, Odjidja; Bezus; Depoitre, David. Allenatore: Thorup

20.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Gent, andata dei sedicesimi di finale della Uefa Europa League 2019-2020.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Gent, gara di andata dei sedicesimi di finale della Uefa Europa League 2019-2020. Allo stadio Olimpico i giallorossi ospitano i belgi nel primo turno ad eliminazione diretta della seconda competizione continentale.

La Roma di Paulo Fonseca torna di scena nelle coppe europee in un momento decisamente negativo della stagione. Dopo il pareggio nel derby con la Lazio, per i giallorossi sono arrivate tre sconfitte consecutive in Serie A, nell’ordine Sassuolo, Bologna e per ultima l’Atalanta, nello scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo il 2-1 del Gewiss Stadium di sabato sera la “Dea” di Gasperini ha rinforzato il proprio quarto posto portandosi a quota 45 punti in classifica, a +6 sulla Roma. L’Europa League potrebbe allora diventare un obiettivo reale per Dzeko e compagni, per poter raggiungere l'”Europa che conta” attraverso una corsia preferenziale.

L’avversario che l’urna di Nyon ha riservato alla compagine capitolina è il Gent. La formazione belga del tecnico danese Jess Christian Thorup ha ottenuto la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League con il primo posto nel girone I, dove gli azzurri della città di Gand hanno chiuso davanti a Wolfsburg (GER), Saint-Etienne (FRA) e Oleksandriya (UKR), con 12 punti frutto di tre vittorie e tre pareggi: il Gent arriva dunque all’Olimpico ancora da imbattuto in Europa League. Nella Jupiler League (massimo campionato belga), il Gent occupa attualmente il secondo posto con 52 punti dietro al Club Brugge (61).

OA Sport vi propone la diretta di Roma-Gent, gara di andata dei sedicesimi di finale della Uefa Europa League 2019-2020. Buon divertimento con il nostro live testuale minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione del match dell’Olimpico. Calcio d’inizio previsto per le ore 21.00.

Foto: Lapresse