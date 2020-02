Roma-Gent, calendario Europa League: programma, date, orari, tv, streaming

Tra il 20 ed il 27 febbraio la Roma di Paulo Fonseca, dopo il secondo posto al termine della prima fase a gironi dell’Europa League di calcio, si sfiderà con i belgi del Gent per i sedicesimi di finale di Europa League. I giallorossi, dopo essere stati eliminati dalla Coppa Italia, in una fase di Campionato in cui molti punti si stanno perdendo per strada, hanno nella coppa minore a livello europeo ancora un grandissimo obiettivo stagionale. Ricordiamo che, dopo la recente semifinale di Champions League con Eusebio Di Francesco, la squadra della Capitale ha anche assimilato una certa attitudine a queste particolari sfide importanti a livello continentale e si presenta come un cliente ostico per chiunque.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario delle partite valide per i sedicesimi dell’Europa League di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv in abbonamento su Sky Sport ed in chiaro sarà visibile la sfida delle ore 21.00 su TV8, mentre lo streaming in abbonamento su Sky Go mostrerà entrambe le sfide e la partita delle ore 21.00 sarà fruibile gratuitamente attraverso tv8.it. OA Sport infine vi assicurerà la diretta live testuale dei due match.

PROGRAMMA ROMA-GENT, SEDICESIMI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE

Andata

Giovedì 20 febbraio ore 21.00

Roma-Gent

Ritorno

Giovedì 27 febbraio ore 18.55

Gent-Roma

Diretta tv in abbonamento su Sky Sport (andata in chiaro su TV8)

Diretta streaming in abbonamento su Sky Go (andata gratuitamente su tv8.it)

Diretta live testuale su OA Sport

