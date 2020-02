LIVE Roma-Gent, Europa League 2020 in DIRETTA: streaming in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione del match – Il programma tv e streaming della partita – Il programma tv dell’Europa League di giovedì 20 febbraio

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI LUDOGORETS-INTER DALLE 18.55

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Gent, gara di andata dei sedicesimi di finale della Uefa Europa League 2019-2020. Allo stadio Olimpico i giallorossi ospitano i belgi nel primo turno ad eliminazione diretta della seconda competizione continentale.

Loading...

Loading...

La Roma di Paulo Fonseca torna di scena nelle coppe europee in un momento decisamente negativo della stagione. Dopo il pareggio nel derby con la Lazio, per i giallorossi sono arrivate tre sconfitte consecutive in Serie A, nell’ordine Sassuolo, Bologna e per ultima l’Atalanta, nello scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo il 2-1 del Gewiss Stadium di sabato sera la “Dea” di Gasperini ha rinforzato il proprio quarto posto portandosi a quota 45 punti in classifica, a +6 sulla Roma. L’Europa League potrebbe allora diventare un obiettivo reale per Dzeko e compagni, per poter raggiungere l'”Europa che conta” attraverso una corsia preferenziale.

L’avversario che l’urna di Nyon ha riservato alla compagine capitolina è il Gent. La formazione belga del tecnico danese Jess Christian Thorup ha ottenuto la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League con il primo posto nel girone I, dove gli azzurri della città di Gand hanno chiuso davanti a Wolfsburg (GER), Saint-Etienne (FRA) e Oleksandriya (UKR), con 12 punti frutto di tre vittorie e tre pareggi: il Gent arriva dunque all’Olimpico ancora da imbattuto in Europa League. Nella Jupiler League (massimo campionato belga), il Gent occupa attualmente il secondo posto con 52 punti dietro al Club Brugge (61).

OA Sport vi propone la diretta di Roma-Gent, gara di andata dei sedicesimi di finale della Uefa Europa League 2019-2020. Buon divertimento con il nostro live testuale minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione del match dell’Olimpico. Calcio d’inizio previsto per le ore 21.00.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse