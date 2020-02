LIVE Ludogorets-Inter, Europa League 2020 in DIRETTA: streaming tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Orario, probabili formazioni e come vedere Ludogorets-Inter

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ROMA-GENT DALLE 21.00

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Ludogorets-Inter andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2019-20, Conte attuerà un pesante turn-over mentre la squadra bulgara punta a fare una grande partita.

Loading...

Loading...

Lunga la lista dei non convocati da Antonio Conte per l’Inter, esclusi dall’impegno in Bulgaria, Brozovic – per il quale il tecnico nerazzurro ha sottolineato l’infortunio alla caviglia – a Skriniar, due tra i calciatori più utilizzati in stagione dal tecnico. In casa del Ludogorets non si vedranno in campo nemmeno Handanovic, ancora alle prese con l’infortunio al mignolo, ed Esposito, costretto al ko insieme a Gagliardini ed Asamoah. In porta Padelli, difesa con D’Ambrosio, Ranocchia e Godin che saranno il trio difensivo. Centrocampo con Moses a destra e Biraghi a sinistra, mediana con Vecino e Borja Valero. Attacco con Eriksen a supporto di Lautaro Martinez e Sanchez.

Pavel Vrba, allenatore Ludogorets dichiara in conferenza pre-partita: “Sarà una partita difficile contro una delle più grandi squadre europee. Non vogliamo però lasciare totalmente all’Inter il ruolo di favorita. Non penso servano motivazioni ai miei giocatori, già fare il nome dell’Inter è una motivazione sufficiente per tutti. Questa squadra non ha paura di partite di questo tipo, ci faremo trovare pronti.” La squadra bulgara allenata da Pavel Vrba, arrivato a gennaio dal Viktoria Plzen, è prima in campionato con un vantaggio di 7 punti dalla seconda. Il Ludogorets dovrebbe scendere in campo con questo undici: Plamen Iliev – Cicinho, Moti, Terziev, Nedyalkov – Anicet, Dyakov (C) – Cauly, Marcelinho, Wanderson – Keseru.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Ludogorets-Inter andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18:55. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse.