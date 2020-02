LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: inizia la stagione! Fate all’attacco, Brixia favorita. Tutta l’Italia in gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Serie A 2020 di ginnastica artistica, al Mandela Forum di Firenze incomincia la stagione della Polvere di Magnesio e inizia la lunga marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel capoluogo toscano si preannuncia grande spettacolo, le ragazze non saranno ancora al top della forma proprio perché gli appuntamenti cruciali della stagione sono altri ma sicuramente ci sarà da divertirsi: il lungo digiuno invernale termina oggi e si incomincia a fare sul serio, finalmente si torna in gara e ne vedremo davvero delle belle con il meglio del movimento italiano che si mette subito i riflettori.

La Brixia Brescia è come sempre la grande favorita per la vittoria, le Campionesse d’Italia non dovrebbero avere grossi problemi a imporsi in questo appuntamento: il margine della Leonessa su tutte le avversarie è particolarmente ampio anche perché Enrico Casella può schierare quattro quinti della Nazionale Italiana che a ottobre ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali. Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio sono pronte a tirare fuori gli artigli e a regalare delle prestazioni di notevole spessore tra doppi avvitamenti al volteggio, esercizi infarciti di difficoltà alle parallele asimmetriche e non solo.

Riflettori puntati anche sulla Gal Lissone che può contare sulla rientrante Elisa Meneghini ma soprattutto sulla stella russa Angelina Melnikova, bronzo iridato all-around e pronta a debuttare nel massimo campionato italiano a squadre. Da seguire Lara Mori che gareggerà di fronte al proprio pubblico, prove di Coppa del Mondo per la toscana che insegue il pass olimpico e vorrà trascinare la sua Giglio Montevarchi. Spazio anche alla Ginnastica Civitavecchia della giovani Giulia Bencini e Giulia Cotroneo, Giada Grisetti capitana del Centro Sport Bollate, Desiree Carofiglio col body del Fanfulla. Tra gli uomini attenzione a Marco Lodadio, argento iridato agli anelli.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima tappa della Serie A 2020 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punteggio dopo punteggio, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.30. Buon divertimento a tutti.

