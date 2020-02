Ginnastica artistica, Angelina Melnikova illumina la Serie A con grazia e bellezza: com’è andata la gara della stella russa

Angelina Melnikova, benvenuta in Italia. La nostra Serie A di ginnastica artistica è tornata protagonista oggi pomeriggio con la prima tappa al Mandela Forum di Firenze e la fuoriclasse russa ha indubbiamente illuminato la scena col body della Gal Lissone. Era da diverso tempo che il massimo campionato italiano a squadre non vedeva la presenza di una stella internazionale di questo calibro, stiamo infatti parlando del bronzo all-around agli ultimi Mondiali nonché della capitana della Russia che ha vinto due argenti iridati consecutivi nella gara a squadre. La bella bionda di Voronez ha brillato in tutto il suo splendore, era soltanto alla sua prima uscita stagionale ed era probabilmente soltanto al 50% della sua forma fisica ma si è comunque fatta apprezzare nelle due occasioni in cui è stata chiamata in causa (il regolamento prevede che le straniere non residenti possono eseguire soltanto due esercizi).

La 19enne si è distinta sulle parallele asimmetriche dove ha sì commesso qualche sbavatura sul esercizio da 5.9 di D Score ma ha comunque ottenuto un buon 14.250 e poi ha eseguito un semplice avvitamento e mezzo al volteggio (14.000). La Gal Lissone non è andata oltre il nono posto ma ammirare da vicino Angelina Melnikova è indubbiamente valso il prezzo del biglietto per tutti gli appassionati. La rivedremo anche tra tre settimane ad Ancona, poi saluterà la Serie A per altri impegni che le impediranno di prendere parte alla terza tappa e alla Final Six.

Foto: Dario Ventre /FGI