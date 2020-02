Ginnastica, Lara Mori scalda la gamba per la Coppa del Mondo. Elisa Meneghini, bentornata in Serie A

Lara Mori ha scaldato la gamba al Mandela Forum di Firenze in vista della tappa di Coppa del Mondo che andrà in scena tra tre settimane a Melbourne. La prima prova di Serie A è servita alla toscana per capire il proprio stato di forma e per fare un punto della situazione in avvicinamento al cruciale appuntamento in Australia dove andrà a caccia di punti importanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: l’allieva di Stefania Bucci occupa la seconda posizione della classifica di specialità al corpo libero insieme a Vanessa Ferrari e proprio con l’altra azzurra ingaggerà una battaglia rovente per il pass a cinque cerchi.

La 21enne è parsa in buone condizioni, ha portato una nuova coreografia al quadrato ottenendo 13.200 (5.6 il D Score), punteggio che può e deve migliorare in vista dell’uscita internazionale. Estremamente positivo anche l’esercizio alla trave (13.600, tre decimi di bonus) ma va sottolineato che Lara Mori si è cimentata anche sul giro completo (13.450 al volteggio, 12.600 alle parallele) trascinando così la Giglio Montevarchi verso un bel terzo posto alle spalle di Brixia Brescia e Centro Sport Bollate.

Capitolo Elisa Meneghini: nel 2018 aveva rinunciato a una convocazione in Nazionale, nel 2019 aveva avuto diversi problemi e non aveva gareggiato, oggi si è voluta rimettere in gioco. La comasca è ripartita dal basso, la scalata verso un ritorno ai livelli dei giorni migliori è ancora molto lunga ma i primi indizi sono stati relativamente positivi: 11.950 (4.4) al corpo libero, 11.900 (4.3) alla trave, 13.200 (4.6) al volteggio. La ginnasta della Gal Lissone, presente alle Olimpiadi di Rio 2016, ha ancora tanta strada da fare ma può ancora avere un futuro nella Polvere di Magnesio se continuirà ad applicarsi con l’impegno necessario.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI GINNASTICA ARTISTICA

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federginnastica