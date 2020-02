Ginnastica artistica, Giorgia Villa e due staffilate da top player mondiale: il 15.25 alle parallele è surreale

Giorgia Villa ha mostrato i muscoli in occasione della prima tappa della Serie A 2020 di ginnastica artistica andata in scena oggi pomeriggio al Mandela Forum di Firenze. La bergamasca è indubbiamente stata la migliore di questa giornata, ha offerto due cioccolatini di rara bontà, due prestazioni superlative che hanno impreziosito la prima gara stagionale. Sugli staggi abbiamo assistito a qualcosa di surreale, un esercizio sopra le righe a cui non siamo abituati alle nostre latitudini: la 16enne ha rivisto la sua routine, ha aggiunto delle difficoltà importanti, ha portato il D Score a un eccellente 6.2 e ha ottenuto un complessivo 15.250! Sì, avete letto bene: un punteggio over 15 in Italia è cosa più unica che rara, a meno che non si tratti di un volteggio (e anche in questo caso si possono contare sulle dita di due mani nell’ultimo quadriennio).

Va ovviamente precisato che su questo punteggio gravano quattro decimi di bonus e che quindi in campo internazionale il punteggio reale sarebbe 14.850 ma è anche vero che con questo score si saliva sul podio agli ultimi Mondiali (il bronzo è finito al collo della statunitense Sunisa Lee con 14.800). Siamo soltanto alla prima gara dell’anno, la giuria magari è stata buona con Giò come può accadere in una prova entro i confini nazionali ma l’allieva di Enrico Casella ha già fatto capire di essere in palla a cinque settimane dall’American Cup, gara di Coppa del Mondo dove andrà a caccia di punti pesanti per conquistare il pass aggiuntivo per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

La Villa si è poi distinta anche alla trave, attrezzo che sta sempre più entrando nelle sue corde e che potrebbe regalarle delle soddisfazioni anche perché spesso si trasforma in una vera e propria lotteria: 14.600 con 5.8 come nota di partenza e quattro decimi di abbuono. Peccato che non si sia cimentata in tutte le specialità per il gioco delle rotazioni voluto in casa Brixia (vittoria di squadra arrivata comodamente con 13 punti di vantaggio sulla seconda in classifica). La capitana della Nazionale ha risposto subito presente al debutto nel 2020, a sei mesi dai Giochi: chi ben comincia…

Foto: Dario Ventre/FGI