Ginnastica artistica, il dominio straripante della Brixia Brescia: Serie A senza storia, il campionato “non esiste”

Una vittoria per dispersione, un successo per no contest, un trionfo totale, un dominio senza mezzi termini. Usate i termini che preferite, ciascuno descrive quanto successo oggi pomeriggio al Mandela Foruma di Firenze dove è andata in scena la prima tappa della Serie A1 2020 di ginnastica artistica: la Brixia Brescia si è imposta come ampiamente previsto alla vigilia ma ci è riuscita rifilando addirittura 13.2 punti di distacco alla seconda classificata (il Centro Sport Bollate).

Nulla di nuovo sotto il sole, siamo ormai abituati a questo copione: sei scudetti consecutivi non si vincono per fortuna o per magia, semplicemente siamo al cospetto della squadra più forte di tutti i tempi nel nostro campionato. Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio costituiscono lo zoccolo duro della Nazionale che ha vinto il bronzo agli ultimi Mondiali e oggi hanno giganteggiato insieme a Martina Maggio e Veronica Mandriota: tra punteggi sbalorditivi (su tutti il 15.250 di Villa e il 15.000 di Iorio sempre alle parallele) e tanta sostanza nonostante delle sbavature qua e là, non c’è stata praticamente storia per tutte le altre formazioni che gareggiano “soltanto” per il secondo posto.

Il campionato sostanzialmente non esiste, si sa già chi vince in partenza e lo fa sempre rifilando distacchi abissali a tutte le altre. Ma riteniamoci fortunati perché ammirare ginnaste di questo calibro, oltre ad altri nomi di lusso come Desiree Carofiglio, Giada Grisetti, Lara Mori (giusto per citarne alcune), vale il prezzo del biglietto. Appuntamento tra tre settimane ad Ancona per la seconda tappa, ricordiamo che quest’anno lo scudetto verrà assegnato attraverso una Final Six a giugno ma non ci saranno scossoni perché questa Brixia semplicemente non si batte: il settimo tricolore di fila, il diciottesimo della storia, sono già prenotati.

Foto: Brixia