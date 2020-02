LIVE F1, Test 2020 in DIRETTA: 20 febbraio, Ferrari con Vettel e Leclerc per avvicinarsi alla Mercedes

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei test pre-stagionali riservati alla Formula Uno del Montmelò. Dopo un interessante Day-1, team e piloti si rimboccano le maniche per la seconda giornata di lavori sul circuito posizionato vicino a Barcellona. Si incomincerà alle ore 9.00 per concludere la sessione alle ore 18.00, con la consueta ora di stop in concomitanza del pranzo con la pista chiusa tra le ore 13.00 e le 14.00.

Oggi vedremo in pista entrambi i piloti della Ferrari. Ieri sarebbe dovuto toccare a Sebastian Vettel, ma una leggera indisposizione del tedesco ha imposto a Charles Leclerc di mettersi la tuta e salire su una SF1000 che ieri ha fatto vedere ben poco di sé. In casa Mercedes, invece, proseguirà il lavoro suddiviso tra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, ieri dominanti nei rispettivi turni, mentre in Red Bull Max Verstappen lascerà il volante ad Alexander Albon. Sulla McLaren toccherà a Lando Norris, sulla Alpha Tauri si siederà Pierre Gasly, in casa Racing Point toccherà a Lance Stroll, mentre in Alfa Romeo sarà Kimi Raikkonen al volante. Romain Grosjean prenderà il posto di Kevin Magnussen nella Haas, mentre George Russell sarà impegnato full time sulla Willlams.

La seconda giornata dei test pre-stagionali riservati alla Formula Uno del Montmelò scattano alle ore 9.00 e ci permetteranno di capire in maniera più dettagliata quanto accaduto ieri, a livello di tempi e prestazioni. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dell’avvicinamento delle scuderie all’attesissimo Mondiale di Formula Uno 2020. Buon divertimento!

