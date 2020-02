F1, Test Barcellona 2020: la Ferrari si nasconde e ‘copia’ la Mercedes. Dalla prossima settimana i primi aggiornamenti

Niente titoloni per la Ferrari al termine della prima giornata di Test F1 a Barcellona. L’anno scorso si era sognato in grande con il miglior tempo stampato da Sebastian Vettel e l’importante mole di giri completati dal tedesco, dodici mesi dopo non è arrivata la prestazione da urlo nel day-1 sul circuito catalano: Charles Leclerc si è fermato in undicesima posizione a 1.3 secondi di ritardo da Lewis Hamilton. La classifica dei tempi non sorride al Cavallino Rampante ma va precisato che la Rossa non si è concentrata sul giro secco, piazzare il tempone sensazionalistico non è stata una priorità per la Scuderia di Maranello che ha preferito nascondersi e concentarsi su un’altra tipologia di lavoro.

La Ferrari ha verosimilmente girato con un elevato carico di benzina, ha testato l’aerodinamica, si è concentrata sui long run (132 giri completati, Max Verstappen ha comunque fatto meglio con 168 tornate percorse) e ha visibilmente perso qualcosa in velocità che era il punto forte nella passata stagione. La sensazione è quella di un cantiere aperto e di lavori in corso, si sta cercando il giusto bilanciamento tra la prestazione pura del motore e il corretto carico aerodinamico per sperare di essere davvero competitivi su tutti i tracciati. L’obiettivo è quello di lottare per il titolo iridato e da questa giornata al Montmelò non sono trapelate particolari indicazioni per chi sta fuori dal box rosso.

La sensazione più lampante è che Leclerc, oggi al volante per sostituire l’indisposto Sebastian Vettel, abbia provato tanto carico aerodinamico, ma debba essere più veloce in rettilineo. Abbiamo comunque ammirato una monoposto nel cosiddetto “formato base”, tanti aggiornamenti aerodinamici verranno provati nella finestra di Test della prossima settimana e soprattutto in occasione del GP d’Australia che aprirà il campionato il 15 marzo. La Ferrari ha copiato sostanzialmente la strategia della Mercedes 2019 nella prima giornata a Barcellona: nessuna risposta cronometrica di rilievo, tanto nascondino e poco clamore. Sarà la via vincente? Già domani ne sapremo di più, settimana prossima il nuovo pacchetto potrebbe farci capire davvero verso dove si sta andando.

