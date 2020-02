LIVE Djokovic-Thiem 6-4 1-0, Finale Australian Open in DIRETTA: il serbo vince il primo set con un doppio fallo dell’austriaco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

40-40 Ci riprova Thiem con il rovescio lungolinea, ma non riesce a farlo rientrare.

30-40 PALLA BREAK THIEM: doppio fallo di Djokovic.

30-30 Servizio e dritto di Djokovic in avanzamento.

15-30 Splendido rovescio lungolinea di Thiem! Il suo marchio di fabbrica!

15-15 Risposta bloccata di Thiem che esce.

0-15 Esce in lunghezza il dritto di Thiem.

1-1 Sesto ace di Thiem, il primo da sinistra quando scocca l’ora di gioco.

40-0 Esce la risposta di rovescio di Djokovic, che non sta riuscendo più a interpretare la seconda di Thiem.

30-0 Sbaglia la risposta Djokovic.

15-0 PUNTO SPETTACOLO! Tutti e due a rete a cercare di beffarsi con gli incrociati, poi tornano a fondo ed è Djokovic il primo che deve cedere.

1-0 Djokovic, il rovescio incrociato di Thiem se ne va in corridoio.

40-0 CHE ROVESCIO LUNGOLINEA DI DJOKOVIC! Da video-Djoko!

30-0 Palla corta e pallonetto di Djokovic, cerca il tweener Thiem, ma lo mette in rete.

15-0 Errore con il dritto di Thiem per iniziare il secondo set.

6-4 SET DJOKOVIC: doppio fallo di Thiem, che regala nel modo peggiore possibile servizio, break e parziale al serbo.

Vantaggio Djokovic, SET POINT: in rete il rovescio di Thiem, non certo aiutato dal fatto che il serbo lo ha costretto a indietreggiare con palle lavorate.

40-40, 2a parità: sbaglia di dritto in uscita dal servizio Thiem.

Vantaggio Thiem: è Djokovic a sbagliare, ma l’austriaco è bravo a continuare a premere con il dritto.

40-40 Gran personalità di Thiem! L’austriaco spinge con il dritto e costringe Djokovic all’errore.

30-40 SET POINT DJOKOVIC: risposta velenosissima del serbo incrociata di dritto, Thiem non riesce a controllare la palla.

30-30 Spinge Thiem con la prima centrale, poi è comodo lo smash.

15-30 Sbaglia la risposta Djokovic.

0-30 Perde la misura del rovescio Thiem, che rischia e gli va male.

0-15 Appena lungo il dritto di Thiem, il Falco conferma.

5-4 Djokovic, buona seconda esterna del serbo che manda Thiem a servire per restare nel set.

40-15 Altro scambio lungo in cui è Thiem il primo a sbagliare.

30-15 Dritto in recupero di Djokovic che finisce sul palo della rete.

30-0 Sbaglia di rovescio in larghezza Thiem, mentre Djokovic si arrabbia con il pubblico (non a torto), reo di parlare durante gli scambi.

15-0 CHE SCAMBIO! Djokovic guadagna campo, Thiem trova il pallonetto, ma il serbo tira fuori lo smash a rimbalzo da fondo!

4-4 Thiem prende subito la rete in uscita dal servizio, Djokovic recupera quel che può, ma non può evitare che il punteggio torni in parità assoluta.

Vantaggio Thiem, sbaglia la risposta di rovescio Djokovic.

40-40 Servizio, dritto verso l’incrocio delle righe e volée alta sempre di dritto per annullare la palla break da parte di Thiem.

30-40 PALLA BREAK DJOKOVIC: straordinaria risposta incrociata di dritto del serbo!

30-30 Djokovic riesce a gestire una palla velenosa di Thiem non lontano dalla rete, vincendo il punto con il dritto.

30-15 Quinto ace di Thiem.

15-15 Arriva pronta la replica, sempre con lo stesso colpo, di Thiem! 162 km/h per questo vincente.

0-15 Splendido dritto di Djokovic che si stampa sulla riga, in lungolinea!

4-3 Djokovic, BREAK THIEM: mette in rete il rovescio in uscita dal servizio il serbo, l’austriaco recupera lo svantaggio pochi istanti dopo esser stato a due palle dal trovarsi sotto 5-1.

15-40 DUE PALLE BREAK THIEM: GRAN PUNTO DELL’AUSTRIACO! Fa una certa fatica a togliere l’iniziativa a Djokovic, ma una volta che ci riesce trova il modo di scaricare un gran rovescio incrociato vincente.

15-30 Djokovic continua a spostare Thiem da una parte all’altra, ma questa volta manda largo il dritto verso la propria destra.

15-15 Prima centrale vincente di Djokovic, non controlla la risposta Thiem.

0-15 Esce di poco in larghezza il dritto di Djokovic, che sarebbe stato vincente.

4-2 Djokovic, che cerca un complicato rovescio lungolinea trovando invece la rete.

Vantaggio Thiem, quarto ace.

40-40, 2a parità: Djokovic arriva sulla palla corta di Thiem e gioca la palla verso il centro, l’austriaco “para”, ma non controlla.

Vantaggio Thiem, servizio centrale e dritto incrociato ben dentro il campo.

Dritto chiamato fuori a Thiem, il giudice di sedia Damien Dumusois ravvisa invece la bontà della palla (netta) e ordina la ripetizione del punto.

40-40 Spinge in risposta Djokovic, il suo dritto sposta e mette in difficoltà Thiem. Ancora game ai vantaggi.

40-30 Scambio rapido e complesso per Thiem, che in arretramento mette il rovescio in rete.

40-15 Lungo il rovescio in uscita dal servizio di Thiem.

40-0 Terzo ace di Thiem.

30-0 Sbaglia in lunghezza di dritto Djokovic, Thiem vince il suo primo punto sulla seconda.

15-0 Scambio piuttosto duro, Djokovic cerca la palla corta di dritto, ma la mette in rete.

4-1 Djokovic, straordinario cambio in lungolinea di rovescio che si stampa all’incrocio delle righe! In tribuna, tra gli altri, si fa intanto notare Marat Safin: il russo vinse questo torneo nel 2005, anno in cui ci fu anche l’ultima presenza in finale di un australiano, Lleyton Hewitt.

40-15 Djokovic sbaglia il dritto dal centro in uscita dal servizio.

40-0 Il nastro offre un’ulteriore mano a Djokovic su un dritto altrimenti recuperabile da Thiem.

30-0 Thiem spedisce lungo il dritto.

15-0 Sulla prima di Djokovic per il momento si gioca poco.

3-1 Djokovic, torna a rete Thiem, ma non gli serve, perché il dritto in recupero del serbo resta in rete.

Vantaggio Thiem, CHE DIFESA! Va detto che Djokovic ha colpito la volée seguita a uno scambio controllato lunga, ma il lob dell’austriaco è perfetto, come anche la successiva discesa a rete.

40-40 Contropiede di dritto di Djokovic! Thiem lasciato fermo.

40-30 Sbaglia con il dritto Djokovic in larghezza, ma ancora una volta aveva costretto Thiem a un paio di difese miracolose.

30-30 Djokovic aggredisce ancora Thiem sulla seconda, l’austriaco perde il controllo del dritto.

30-15 Prima esterna vincente di Thiem.

15-15 Djokovic manda praticamente in tribuna Thiem con un micidiale dritto, ma sbaglia la palla corta.

0-15 Grandissima risposta di Djokovic che allontana Thiem con il rovescio, costringendolo a colpire in arretramento, ma il suo, di rovescio, rimane in rete.

3-0 Djokovic, con un’altra prima esterna conferma il break di vantaggio il numero 2 del mondo.

40-15 Prima centrale di Djokovic.

30-15 Esce in lunghezza il contropiede di rovescio di Djokovic.

30-0 Prima vincente di Djokovic.

15-0 Il nastro aggiusta la palla a Djokovic sul rovescio di Thiem, il serbo ha il tempo di giocare una palla corta di rovescio molto bella.

2-0 BREAK DJOKOVIC: ancora una gran difesa del serbo, che poi tira un dritto complicato da gestire che Thiem mette in rete, ed è subito vantaggio importante.

Vantaggio Djokovic, PALLA BREAK: CHE PUNTO! Duello a rete vinto dal serbo, ma quel che conta di più è come riesca a controllare completamente la situazione!

40-40, 3a parità: rovescio in rete in uscita dal servizio di Thiem.

Vantaggio Thiem, secondo ace.

40-40, 2a parità: Djokovic implacabile con il dritto, prende campo, sposta Thiem da una parte all’altra e chiude con il dritto in avanzamento.

Vantaggio Thiem, primo ace.

40-40 Perde il controllo del dritto Thiem in lunghezza. Subito game ai vantaggi.

40-30 Gran risposta incrociata di Djokovic! La sua prima del match.

40-15 Djokovic viene allontanato dalla riga di fondo, poi il suo rovescio finisce in rete.

30-15 Secondo scambio lungo della partita, ancora vinto da Djokovic, con Thiem che mette il rovescio dal centro in rete.

30-0 Altra prima di Thiem, stavolta verso l’esterno.

15-0 Prima vincente al centro di Thiem.

1-0 Djokovic, che chiude con il secondo ace questo primo game.

40-15 Primo ace di Djokovic.

30-15 Cerca la discesa a rete Djokovic, Thiem non si fa sorprendere e gioca un rovescio basso che porta il serbo a sbagliare la volée in allungo di dritto.

30-0 Scambio lungo, è Thiem il primo a sbagliare in lunghezza con il dritto.

15-0 Seconda carica esterna di Djokovic, Thiem risponde largo di dritto.

9:44 I due giocatori vanno a sedersi, tra pochissimo al via la finale!

9:40 Comincia il riscaldamento. Djokovic ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire.

9:38 Ed ecco l’ingresso in campo di Thiem e Djokovic!

9:34 I due protagonisti sono ancora nel tunnel degli spogliatoi.

9:30 C’è il sole a Melbourne in questo giorno che, dall’altra parte del mondo rispetto all’Italia, sta per lasciare il posto alla sera.

9:25 Cinque minuti all’ingresso in campo dei giocatori!

9:20 Sono stati tre gli avversari di Djokovic, prima di oggi, nelle finali a Melbourne Park: nel 2008 toccò al francese Jo-Wilfried Tsonga, poi sempre uno tra Andy Murray e Rafael Nadal. Per Thiem, invece, nelle due finali del Roland Garros disputate c’è sempre stato l’iberico dall’altra parte della rete.

9:15 Ottava finale a Melbourne per Djokovic, prima per Thiem, che può diventare anche il secondo austriaco dai tempi di Thomas Muster (Roland Garros 1995) a vincere uno Slam. Ci sono due corse parallele per i giocatori: il serbo è a caccia del numero 1 del ranking ATP, che conquisterebbe in caso di vittoria; salirebbe invece al numero 3 l’austriaco, che andrebbe così a scalzare Federer.

9:10 Questo invece il percorso di Thiem per arrivare all’ultimo atto:

1° turno: Adrian Mannarino (FRA) 6-3 7-5 6-2

2° turno: Alex Bolt (AUS) (WC) 6-2 5-7 6-7 (5) 6-1 6-2

3° turno: Taylor Fritz (USA) (29) 6-2 6-4 6-7 (5) 6-4

Ottavi: Gael Monfils (FRA) (10) 6-2 6-4 6-4

Quarti: Rafael Nadal (ESP) (1) 7-6 (3) 7-6 (4) 4-6 7-6 (6)

Semifinale: Alexander Zverev (GER) 3-6 6-4 7-6 (3) 7-6 (4)

9:05 Gli avversari battuti da Djokovic nel suo percorso verso la finale:

1° turno: Jan-Lennard Struff (GER) 7-6 (5) 6-2 2-6 6-1

2° turno: Tatsuma Ito (JAP) (WC) 6-1 6-4 6-2

3° turno: Yoshihito Nishioka (JAP) 6-3 6-2 6-2

Ottavi: Diego Schwartzman (ARG) (14) 6-3 6-4 6-4

Quarti: Milos Raonic (CAN) (32) 6-4 6-3 7-6 (1)

Semifinale: Roger Federer (SUI) 7-6 (1) 6-4 6-3

9:00 Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale degli Australian Open 2020 tra Novak Djokovic e Dominic Thiem.

Il programma di Djokovic-Thiem – La presentazione della Finale degli Australian Open 2020 – Il montepremi e quanto guadagnano Djokovic e Thiem

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale degli Australian Open 2020 di tennis del singolare maschile tra Novak Djokovic e Dominic Thiem. Sul campo della Rod Laver Arena assisteremo a un atto conclusivo difficile da pronosticare alla vigilia, soprattutto guardando alle prestazioni del n.5 del ranking su questa superficie.

Il buon Dominic ha smentito tutti quelli che lo ritenevano abile solo sulla terra rossa e si è permesso il lusso di eliminare nel proprio percorso (quarti di finale) il n.1 del mondo Rafael Nadal, indubbiamente il principale avversario di Djokovic in questo Major. Ieri, poi, con lo score di 3-6 6-4 7-6(3) 7-6(4) in tre ore e 42 minuti, è caduto anche il tedesco Sascha Zverev. Il 26enne nativo di Wiener Neustadt vuol dare seguito al sogno, confermando la sua crescita esponenziale sull’hard. Dal canto suo Nole vorrà far valere lo status quo. Nessuna sorpresa e nessun colpo di scena nella semifinale, opposto a un menomato Roger Federer. Il 7-6 (1) 6-4 6-3 è valso al tennista nativo di Belgrado la 20ma finale Slam in carriera, la n.16 sul veloce e la n.8 a Melbourne. Atti conclusivi che fino ad ora gli hanno sempre sorriso, come testimoniano le 7 vittorie. Djokovic, dunque, punta deciso al 17° Major, con 74 successi in cassaforte nei singoli match in Australia.

Nei 10 match disputati è in vantaggio 6-4, ma ha perso gli ultimi due confronti: la semifinale del Roland Garros 2019 e nel round robin delle ATP Finals. Si può quindi affermare che l’austriaco non soffra di alcun timore reverenziale, anche se a Melbourne sarà tutta un’altra storia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Finale degli Australian Open 2020 di tennis del singolare maschile tra Novak Djokovic e Dominic Thiem: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 09.30 italiane.

Foto: LaPresse