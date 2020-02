Australian Open 2020, il regno di Novak Djokovic. Il serbo torna n.1 e va all’attacco dei record di Slam

Silenzio, parla Nole! Quanti, al termine del terzo set della finale degli Australian Open 2020 di tennis, lo avevano dato per sconfitto? L’austriaco Dominic Thiem con il vento in poppa e lui in preda a una crisi di nervi, con doppio warning annesso. Sembrava ormai con la testa sott’acqua il serbo, messo in difficoltà da un avversario solido e ben centrato nei suoi colpi.

Melbourne però ha il suo marchio e nel quarto e nel quinto parziale il tennista nativo di Belgrado è risorto dalle proprie ceneri, ritrovando il suo gioco. Qualcuno parla di Medical Time-out strategico, ma il campo ha detto che con concretezza e lucidità il balcanico ha suonato la sua ottava sinfonia sul duro australiano, portando a 17 i centri negli Slam, a due lunghezze da Rafael Nadal e a tre da Roger Federer. Un successo di determinazione e di classe che gli ha permesso di riconquistare la vetta della graduatoria ATP, a danno di Nadal, e di dare nuovi segnali di vitalità in questo 2020.

Per un motivo o per l’altro il buon Djokovic si trova sempre a navigare controvento: un po’ per un pubblico sempre schierato dalla parte degli altri due titani e un po’ perché oggi il primo sigillo Slam di Thiem sarebbe stato accolto come una ventata di freschezza. Il nativo di Belgrado, però, ha dato seguito allo status quo della vecchia guardia, ossessionato dal successo, come chi abbiamo pianto in quest’ultima settimana. Il marchio di KB24 è ben presente sul cuore di Nole ed oggi l’ha fatto vedere sul campo, superando le difficoltà di un atto conclusivo complesso.

Dati alla mano, l’ultima sconfitta in una finale Major (la n.26 in carriera) risale a quattro anni fa, quando fu lo svizzero Stan Wawrinka a sorprenderlo a New York. Il catino della Rod Laver Arena, strapieno in ogni ordine di posti, è stato ancora una volta teatro del trionfo del serbo e l’attacco al record di Slam è tutt’altro che una chimera.

Foto: LaPresse