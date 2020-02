VIDEO Novak Djokovic, il messaggio agli Australian Open: “Dobbiamo stare uniti, vicini a chi ci vuole bene”

Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open 2020, il serbo ha sconfitto l’austriaco Dominic Thiem al termine di un’autentica battaglia sul cemento di Melbourne e ha così alzato al cielo il trofeo per l’ottava volta in carriera. Il nuovo numero 1 al mondo si è importato per la diciassettesima volta in una prova dello Slam e si è portato a tre lunghezze dal record di Roger Federer ma il fuoriclasse slavo si è dimostrato un campione anche fuori dal campo lanciando un bellissimo messaggio in occasione del tradizionale discorso del vincitore: “Ci sono state tante cose devastanti in questo inizio di 2020 tra incidenti, conflitti nel mondo e una persona che era importante per me, Kobe Bryant, se ne è andata: è un messaggio, bisogna ricordarsi che bisogna stare uniti, state vicini alle persone che vi vogliono bene. Noi facciamo del nostro meglio per giocare ma ci sono cose più importanti in giro per il mondo ed è importante esserne consapevoli“. Di seguito il VIDEO del messaggio di Novak Djokovic agli Australian Open 2020.

VIDEO MESSAGGIO NOVAK DJOKOVIC AUSTRALIAN OPEN 2020: “STATE UNITI”

Foto: Lapresse