Montepremi Australian Open 2020: quanti soldi guadagnano Djokovic e Thiem in finale? Cifre milionarie!

Novak Djokovic e Dominic Thiem si affronteranno nella Finale degli Australian Open 2020 che andrà in scena domenica 2 febbraio. Il serbo si è reso protagonista di un’autentica cavalcata sul cemento di Melbourne, ha dominato in lungo e in largo la competizione riuscendo a staccare il pass per l’atto conclusivo con grandissimo disinvoltura superando anche Roger Federer: il 32enne ora potrà andare a caccia dell’ottavo sigillo in questo Slam, il primo della stagione. L’austriaco è invece andato oltre qualsiasi aspettativa, si è reso protagonista di una strepitosa impresa ai quarti di finale dove ha eliminato Rafael Nadal e in semifinale ha regolato Alexander Zverev riuscendo così a raggiungere la finale di questo torneo per la prima volta in carriera dopo aver perso due finali al Roland Garros.

Novak Djokovic partirà con tutti i favori del pronostico e punta al successo anche per tornare a essere il numero 1 al mondo scavalcando Rafael Nadal nel ranking ATP. Dominic Thiem inseguirà un difficile colpaccio contro il tennista che più si adatta alla difficile superficie nella terra dei canguri e che ha dominato l’ultimo decennio abbondante a queste latitudini. Il montepremi degli Australian Open 2020 è davvero faraonico, quanti soldi guadagneranno Novak Djokovic e Dominic Thiem in caso di vittoria o di sconfitta in finale? Il Campione dello Slam intascherà un ricchissimo assegno da 4,12 milioni di dollari australiani (circa 2,55 milioni di euro) mentre il perdente si dovrà accontentare di 2,065 milioni di dollari australiani (circa 1,28 milioni di euro).

MONTEPREMI AUSTRALIAN OPEN 2020: QUANTI SOLDI GUADAGNANO NOVAK DJOKOVIC E DOMINIC THIEM?

VINCITORE: 4,12 milioni di dollari australiani (circa 2,55 milioni di euro)

FINALISTA PERDENTE: 2,065 milioni di dollari australiani (circa 1,28 milioni di euro)

