LIVE Ciclocross, Mondiali Elite donne 2020 in DIRETTA: Eva Lechner ed Alice Arzuffi a caccia di un sogno

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport della prova riservata alle donne Elite dei campionati del Mondo 2020 di ciclocross di Dubendorf, Svizzera. Si prospetta una gara combattutissima tra le neerlandesi Ceylin del Carmen Alvarado, plurivincitrice di stagione, campionessa nazionale e leader di Superprestige e DVV Verzekeringen Trofee, Annemarie Worst, conquistatrice della Coppa del Mondo, e Lucinda Brand, argento l’anno scorso a Bogense.

Prime outsider la campionessa uscente Sanne Cant, reduce da una stagione molto negativa, ma in crescendo di condizione, e la campionessa d’Europa Yara Kastelijn, la quale potrebbe trovarsi particolarmente a suo agio nel percorso che si snoda lungo l’aerodromo elvetico poiché esso è privo di tratti troppo tecnici, attualmente il tallone d’achille della giovane e talentuosa neerlandese. Occhi puntati anche sulla britannica Evie Richards, star della mountain bike e due volte iridata nel cross da U23, che settimana scorsa in Coppa del Mondo a Hoogerheide si è battuta ad armi pari con le migliori.

L’Italia punta a una top-10, ma sotto sotto sogna una medaglia, con la vicecampionessa d’Europa Eva Lechner e con la vincitrice della tappa di Boom di Superprestige 2019-2020 Alice Maria Arzuffi. Dei malanni fisici hanno condizionato l’avvicinamento delle due rappresentanti del Bel Paese alla rassegna iridata, ma entrambe, stante alle loro dichiarazioni dell’ultima settimana, contano di poter ritrovare il colpo di pedale dei giorni migliori in quel di Dubendorf.

La gara prenderà il via alle 15.00, mentre la nostra DIRETTA LIVE inizierà una decina di minuti prima.

