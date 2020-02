LIVE Ciclocross, Mondiali U19 femminili in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CLICCA QUI PER LA GARA U23 MASCHILE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS DALLE 13.00 (SABATO 1° FEBBRAIO)

CLICCA QUI PER LA GARA FEMMINILE ELITE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS DALLE 15.00 (SABATO 1° FEBBRAIO)

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di ciclocross 2020 per quanto riguarda la categoria under 19 femminile, le junior. A Dubendorf, in Svizzera, su un circuito inedito situato in un aeroporto, si comincia dunque con le ragazze più giovani. I primi due posti sembrano già prenotati dalle neerlandesi Shirin van Anrooij e Puck Pieterse e, inoltre, ci sono altre ragazze più quotate delle nostre come le britanniche Anna Flynn e Millie Couzens, la francese Line Burquier e la statunitense Madigan Munro.

Loading...

Loading...

Molto basse le chance di medaglia delle tre azzurre presenti: l’Italia schiera Carlotta Borello, Lucia Bramati, figlia del vincitore di Superprestige e Coppa del Mondo 1995-1996 Luca Bramati, e Nicole Pesse.

Agli Europei di categoria di Silvelle Borello, 18ma, fu la migliore delle tre, tuttavia Bramati, che è anche la più giovane, negli ultimi mesi è cresciuta molto e ha conquistato il titolo nazionale. Un piazzamento in top-10 potrebbe essere alla portata della figlia d’arte e sarebbe di buonissimo auspicio per il futuro, dato che parliamo di un’atleta al primo anno tra le juniores.

Appuntamento alle 11.00 con l’inizio della gara, la nostra diretta inizierà qualche minuto prima.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LPS/Luca Tedeschi