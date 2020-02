LIVE Ciclocross, Mondiali 2020 in DIRETTA: tutti contro Van der Poel!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione delle gare maschili dei Mondiali di ciclocross di Dubendorf – Il programma della seconda giornata dei Mondiali di ciclocross 2020 – Chi può battere van der Poel?

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova riservata agli uomini Elite dei campionati del Mondo di ciclocross di Dubendorf, Svizzera. Mathieu van der Poel, già oggi uno dei fenomeni più eclettici nella storia del pedale, capace di primeggiare nel ciclocross, su strada e nel cross country, è il grandissimo favorito della rassegna iridata e vuole bissare il successo ottenuto l’anno scorso a Bogense, in Danimarca.

Il fuoriclasse neerlandese, ad ogni modo, dovrà vedersela con una serie di avversari di alto rango. Ci sarà il suo storico rivale Wout Van Aert, probabilmente ancora non al top della forma dopo l’incidente al Tour de France che l’ha costretto a diversi mesi di stop, ma adattissimo al circuito elvetico. Ci sarà quel Toon Aerts, l’unico capace di batterlo in stagione, incoronato dallo stesso Mathieu come sua probabile nemesi nella manifestazione odierna. E ci saranno anche Eli Iserbyt, il quale fu in grado di tenergli testa all’Europeo di Silvelle mesi fa, e il campione del Belgio Laurens Sweeck, un ragazzo che se in giornata fa paura a tutti.

L’inizio della gara non sarà alle 15.00, ma bensì è stato spostato alle 14.30. L’appuntamento su questi schermi, dunque, è, all’incirca, per le 14.15. Mi raccomando, non mancate!

