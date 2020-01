Calendario Mondiali Ciclocross 2020: orari gare, come vederle in tv e streaming. Il programma completo

Siamo giunti alla vigilia dei Mondiali di ciclocross 2020, che andranno in scena da domani, sabato 1 febbraio, a domenica 2, in quel di Dübendorf, in Svizzera. Mai nei 70 anni di storia dei Campionati del mondo di ciclocross le gare si sono svolte in un luogo simile a quello di quest’anno. Di fatti, i candidati alla maglia iridata, si sfideranno sull’aerodromo dell’aeroporto svizzero di Dübendorf che ospiterà sei gare: uomini e donne Elite, uomini e donne Under 23, uomini Junior e, per la prima volta, donne Junior. Sarà l’ottava volta che i Campionati del mondo di ciclocross si terranno nel paese elvetico; la prima fu nel 1995, e anche quest’anno si prospettano due giorni davvero eccezionali e di grande spettacolo.

Domani andranno in scena prima le donne Juniores, alle ore 11, poi gli uomini Under 23 alle 13, seguiti dalle donne Élite alle ore 15. Domenica invece, apriranno le danze gli uomini Juniores alle 11, successivamente scenderanno in gara le donne Under 23 alle 13, e la giornata si chiuderà con la prova regina degli uomini Élite, programmata alle 14.30. Le gare verranno trasmesse in diretta TV e in differita su Rai Sport +, ma anche in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player. La corsa delle donne e degli uomini Elite inoltre, verrà trasmessa in diretta TV anche su Eurosport 2. OA Sport invece, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le prove. Qui di seguito potrete trovare tutto il programma completo di ogni singola prova con gli orari, la diretta tv e quella streaming.

MONDIALI DI CICLOCROSS 2020: PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING

Donne Juniores

Data: 1 febbraio

Orario: 11.00

Diretta TV: Rai Sport + ore 14

Diretta Streaming: Rai Play ed Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

Uomini Under 23

Data: 1 febbraio

Orario: 13.00

Diretta TV: Rai Sport + ore 12.55

Diretta Streaming: Rai Play ed Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

Donne Elite

Data: 1 febbraio

Orario: 15.00

Diretta TV: Rai Sport + ore 14.55, Eurosport 2 ore 14.55

Diretta Streaming: Rai Play ed Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

Uomini Juniores

Data: 2 febbraio

Orario: 11.00

Diretta TV: Rai Sport + ore 12.15

Diretta Streaming: Rai Play ed Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport