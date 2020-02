Ciclocross, Mondiali 2020: Ceylin del Carmen Alvarado fulmina Worst e vince il titolo iridato. 7a Lechner

Ceylin del Carmen Alvarado, neerlandese di origini dominicane, era la favorita della prova femminile Elite dei Mondiali 2020 di ciclocross di Dubendorf, Svizzera. Tuttavia, ha vinto il titolo iridato in un modo totalmente inaspettato, ovvero superando allo sprint la connazionale Annemarie Worst che durante la stagione l’aveva sempre battuta in volata. Terzo posto per un’altra orange, vale a dire Lucinda Brand. Settima una bravissima Eva Lechner, autrice di una gara in rimonta dopo una caduta durante la partenza. 17esima, invece, Alice Maria Arzuffi.

Appena dopo la partenza, ove Lechner è finita a terra in seguito a un contatto con un’altra atleta, in testa si è formato un drappello composto dalle tre neerlandesi sopraccitate e dalla loro connazionale e campionessa d’Europa Yara Kastelijn. La vincitrice uscente della rassegna iridata Sanne Cant ha provato a chiudere, ma non ci è riuscita ed è naufragata. Anche Kastelijn ben presto è andata in difficoltà e, pur non crollando come Cant, ha dovuto mollare le ruote delle prime tre.

Worst, Del Carmen Alvarado e Brand si sono date battaglia fino all’ultimo, ma nessuna è riuscita a fare la differenza. Brand ha avuto anche un problema alla sella e nel finale si è ritrovata con un po’ di benzina in meno rispetto alle altre. All’ultimo giro Worst ha provato a staccare Del Carmen Alvarado, ma non ci è riuscita. Ad ogni modo, Annemarie ha preso in testa il rettilineo finale e sembrava dovesse fare un sol boccone della rivale in volata, ma negli ultimi 100 metri si è piantata e Del Carmen Alvarado è riuscita a superarla e a tagliare per prima il traguardo.

