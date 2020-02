Festival di Sanremo 2020 in tv: la guida completa sulla RAI. Presentatrici, vallette, super ospiti

Diretta RAI e su OA Sport e OA Plus

Scatta domani sera la 70ma edizione del Festival di Sanremo che sarà trasmesso come sempre in diretta a partire dalle 20,40 su RaiUno, in diretta streaming sul sito di Raiplay e via satellite sul canale Raiuno di TivuSat. I nostri siti OA Sport e OA Plus seguiranno con la diretta scritta la manifestazione canora sanremese. A conclusione del Festival, tutte le sere, sarà trasmesso inn diretta su Raiuno il DopoFestival presentato da Nicola Savino.

Ecco le donne che affiancheranno Amadeus sul palco dell’Ariston

Si tratta di Antonella Clerici, Diletta Leotta, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Francesca Sofia Novello e la conduttrice albanese Alketa Vejsiu. A queste si aggiungono Rula Jebreal e Georgina Rodriguez

Questi gli ospiti della 70esima edizione, serata per serata

Martedì 4 febbraio: Tiziano Ferro, Fiorello e il cast del film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli” (Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma Marrone)

Mercoledì 5 febbraio: Tiziano Ferro, Fiorello, i Ricchi e Poveri nella formazione originale: Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu.

Giovedì 6 febbraio: Tiziano Ferro, Fiorello, Roberto Benigni, Massimo Ranieri, Mika, Lewis Capaldi

Venerdì 7 febbraio: Tiziano Ferro, Fiorello, Dua Lipa, Johnny Dorelli, Ivan Cottini, Ghali, Gianna Nannini

Sabato 8 febbraio: Tiziano Ferro, Fiorello e il cast del film di Fausto Brizzi “La mia banda suona il pop”: Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro, Paolo Rossi, Rocco Papaleo.

