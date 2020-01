Softball, una vittoria ed una sconfitta per l’Italia nella prima giornata dell’Australia Pacific Cup 2020

Si è aperta in chiaroscuro l’edizione 2020 della Australia Pacific Cup, con l’Italia capace di conquistare una vittoria ma di subire anche una sconfitta nella prima giornata, iniziando dal successo contro contro il Messico, in una gara però in salita, che ha visto la selezione rossoverde dominare dal monte per oltre due terzi di gara, portandosi sul 3-0. La svolta è arrivata dunque nel corso del quinto inning, quando Giulia Kotsoyanoupulos ha guadagnato una base su errore, mentre la valida di Emily Carosone e le quattro ball su Erika Piancastelli hanno permesso alle azzurre di occupare tutte le basi.

Andrea Filler si è dunque fatta eliminare, ma ha permesso di completare la corsa dell’1-3, con Andrea Howard e Marta Gasparotto che hanno impattato sul 3-3, con la rimonta completata dalla valida di Giulia Longhi. E’ la corsa che ha chiuso il match, e consegnato la vittoria alla squadra allenata da Enrico Obletter.

Nella tarda mattinata è arrivato invece il primo ko, per mano questa volta delle Travelodge Aussie Spirit, selezione locale, per 7-4. Eppure, l’avvio delle azzurre sembrava promettere bene, siglati due punti a seguito del doppio di Piancastelli nel parziale iniziale, prima della dura reazione delle padrone di casa, capaci di realizzare sette corse consecutive, lasciando l’Italia al massimo in prima base. Nel finale un doppio di Filler ha portato a casa Howard, mentre Kotsoyanoupulos ha chiuso la contesa sul 7-4.

Tra questa notte e domani mattina altre due partite per la selezione del Bel Paese, avversaria del Giappone alle 3.30 e della Nuova Zelanda alle 8.30.

Loading...

Loading...

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Nadoc/FIBS