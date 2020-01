LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2020 in DIRETTA: Vinatzer e Razzoli sognano l’impresa, duello Yule-Noel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM DI SCHLADMING

Gli italiani all’assalto della Planai – I promossi e rimandati della settimana – Il programma della gara – La gara di Kitzbuhel

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Schladming (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Si inizierà alle ore 17.45 con la prima manche sulla celebre pista Planai, mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 20.45. Un palcoscenico unico con il favore dei riflettori che renderà la gara, come sempre, unica e spettacolare.

Si gareggia a poche ore dalla conclusione del fine settimana di Kitzbuhel e si rimane sulle nevi austriache. Sulla Ganslern la vittoria è andata allo svizzero Daniel Yule che è salito a quota tre in questa stagione e, anche oggi, parte come il grande favorito sulla pista di Schladming. Yule si sta dimostrando un vero e proprio fuoriclasse, che sa unire grande tecnica a velocità, danzando tra i pali stretti.

I rivali, come sempre, non mancheranno e saranno temibili. Su tutti, ovviamente, il francese Clemente Noel, terzo a Kitzbuhel, ma già due volte sul gradino più alto del podio di questa annata, e grandissimo interprete della specialità. Dovremo fare grande attenzione al duo Alexis Pinturault-Henrik Kristoffersen. Il francese, reduce da due gare negative tra i pali stretti, è chiamato alla riscossa immediata se non vuole vedere spegnersi al lumicino le proprie chance di vincere la Coppa del Mondo generale, mentre il norvegese proverà a trovare il successo che gli manca da troppo tempo. Attenzione anche ai padroni di casa con Marco Schwarz in netta risalita che proverà a guidare la propria squadra davanti al proprio pubblico.

In casa Italia vedremo se Giuliano Razzoli sarà in grado di ripetere le brillanti ultime prestazioni, trascinando dietro di sè un Alex Vinatzer che cerca continuità nelle due manche, mentre Stefano Gross, dopo due eliminazioni già nella prima discesa, dovrà ritrovarsi in fretta. La prima manche dello slalom di Schladming prenderà il via alla ore 17.45, mentre la seconda scatterà alle ore 20.45 per il grande show sulla Planai. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara, per non perdervi nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco.

