VIDEO Ragazza seminuda invade la pista a Schladming durante la discesa di Vinatzer e rende un tributo a Bryant

Episodio assurdo nel corso dello slalom in notturna di sci alpino a Schladming. L’azzurro Alex Vinatzer aveva tagliato il traguardo con 56 centesimi di vantaggio sul francese Clement Noel, lasciandosi andare ad un’esultanza giubilante. Peccato che il cronometro si fosse fermato in anticipo a causa di una ragazza bionda in costume che aveva attraversato la linea d’arrivo prima dell’azzurro, facendo scattare la fotocellula. Il tempo dell’altoatesino è stato dunque corretto: il classe 1999 si è ritrovato in terza piazza provvisoria a +0.13 dal transalpino, concludendo poi sesto a fine gara.

La ragazza portava con sé un cartellone bianco con scritto “Rip Kobe”: un tributo molto particolare nei confronti di Bryant, compianto fuoriclasse della NBA.

VIDEO: UNA RAGAZZA ATTRAVERSA IL TRAGUARDO PRIMA DI ALEX VINATZER A SCHLADMING

