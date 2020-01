LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2020 in DIRETTA: 24 gennaio, Alessia Tornaghi, che debutto: è settima! Russe di un altro pianeta. Dalle 19 Della Monica-Guarise

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DEL CORTO FEMMINILE

VIDEO: IL CORTO DI ALENA KOSTORNAIA

17.08: Grazie per averci seguito e appuntamento alle 19.07 per il programma libero delle coppie di artistico

Loading...

Loading...

17.05: Questa la classifica del programma corto femminile. Splendido settimo posto dell’azzurra Tornaghi, debuttante:

1 Q Alena KOSTORNAIA RUS 84.92 48.90 36.02

2 Q Anna SHCHERBAKOVA RUS 77.95 42.78 35.17

3 Q Alexandra TRUSOVA RUS 74.95 40.53 34.42

4 Q Alexia PAGANINI SUI 68.82 37.97 30.85

5 Q Emmi PELTONEN FIN 66.49 35.58 30.91

6 Q Ekaterina RYABOVA AZE 62.22 34.02 28.20

7 Q Alessia TORNAGHI ITA 61.27 35.27 26.00

8 Q Mae Berenice MEITE FRA 60.64 31.86 28.78

9 Q Anita OSTLUND SWE 60.57 33.69 26.88

10 Q Lea SERNA FRA 59.90 34.13 25.77

11 Q Eva Lotta KIIBUS EST 59.70 32.84 26.86

12 Q Alina URUSHADZE GEO 59.56 33.42 26.14

13 Q Ekaterina KURAKOVA POL 58.49 31.41 27.08

14 Q Nicole SCHOTT GER 58.06 29.80 28.26

15 Q Linnea CEDER FIN 58.01 33.04 24.97

16 Q Maia MAZZARA FRA 57.11 31.40 25.71

17 Q Dasa GRM SLO 56.07 29.38 26.69

18 Q Alexandra FEIGIN BUL 53.87 28.81 25.06

19 Q Eliska BREZINOVA CZE 53.61 27.78 25.83

20 Q Viktoriia SAFONOVA BLR 53.33 28.05 25.28

21 Q Olga MIKUTINA AUT 53.19 28.28 24.91

22 Q Ivett TOTH HUN 52.69 26.37 26.32

23 Q Natasha McKAY GBR 52.47 27.24 26.23

24 Q Yasmine Kimiko YAMADA SUI 51.77 26.77 25.00

17.03: L’elvetica Alexia Paganini conclude la sua prova senza errori di sorta e si issa al quatrto posto con il punteggio di 68.82 (37.97+30.85)

16.57: Si chiude il programma del corto femminile con lka svizzera Alexia Paganini, originaria di Greenwich (Usa), allenata da Igor Krokavec, 18 anni, sesta lo scorso anno. Si esibisce su un mix: Sixteen Tons (da “Lady & Gentlemen”) di Merle Travis interpretata da LeAnn Rimes e Bei Mir Bist Du Schoen di Shlomo Secunda

16.57: Come da programma Trusova si va ad inserire al terzo posto con un punteggio di 74.95 (40.54+34.42)

16.53: Non all’altezza delle compagne, Trusova che commette qualche piccolo errore e si troverà ad inseguire al terzo posto

16.52: Penultima atleta in gara: la terza russa, Alexandra Trusova che punta all’oro. Campionessa mondiale junior per due anni consecutivi, la 15enne russa è allenata da Eter Tutberidze e si presenta sulle note di un medley tratto dalla colonna sonora di Peer Gynt: Solveig’s Song di Edvard Grieg interpretato da Meav e In the Hall of the Mountain King di Edvard Grieg

16.50: Riesce a fare meglio di Alessia Tornaghi di poco la azera Ryabova che totalizza 62.22 (34.02+28.20) e si inserisce al quarto posto della graduatoria

16.44: In gara ora una delle outsider di lusso, l’azera Ryabova che lo scorso anno fu 12ma: 16 anni, allenata da Alexander Volkov ed Evgeni Plushenko, si esibisce su Tango de Roxanne, tratto dalla colonna sonora di Moulin Rouge

16.43: La tedesca Schott totalizza un punteggio di 58.06 (29.80+28.26) che significa 11mo posto provvisorio alle spalle di Tornaghi che, male che vada, sarà settima

16.42: Diverse sbavature per la tedesca Schott

16.38: Si torna sulla terra. E’ il momento della tedesca Nicole Schott, tedesca, 23 anni, allenata da Michael Huth, 16ma un anno fa all’Europeo. Si esibisce su Caught Out in the Rain di Beth Hart e James House

16.36: E’ primo posto per la russa Alena Kostornaia che va al comando con un punteggio di 84.92 (48.90+36.02): SPETTACOLARE!

16.34: Sempre più in alto: Kostornaia non commette errori e probabilmente andrà al comando

16.31: Si prosegue con la Russia: è sul ghiaccio Alena Kostornaia, anche lei al debutto europeo. 16 anni, di Mosca, allenata anche lei da eteri Tutberidze, due anni dfa conquistò l’argento ai Mondiali juniores. Si esibisce su Departure (Lullaby) dalla colonna sonora di “The Leftovers” di Max Richter e November di Max Richter

16.30: Vola al comando con ampio margine, Anna Scherbakova che piazza tutti i salti perfetti e totalizza un punteggio di 77.95 (42.78+35.17)

16.28: Un altro pianeta Scherbakova rispetto a tutte quelle viste finora

16.23: Inizia fra poco la battaglia per le medaglie con una delle favorite per la vittoria finale, la russa Anna Scherbakova, seconda ai Mondiali juniores lo scorso anno, scuola Tuberidze, 16 anni ancora da compiere. Si esibisce su un medley tratto dalla colonna sonora “The Perfume: The Story of a Murderer”: The Girl with the Plums, Meeting Laura e Laura’s Murder di Reinhold Heil, Tom Twyker & Johnny Klimek

16.17: Ora il warm up e poi l’ultimo gruppo con la lotta per le medaglie. Questa la situazione di classifica prima delle sei atlete del gruppo finale:

1 Q Emmi PELTONEN FIN 66.49 35.58 30.91

2 Q Alessia TORNAGHI ITA 61.27 35.27 26.00

3 Q Mae Berenice MEITE FRA 60.64 31.86 28.78

4 Q Anita OSTLUND SWE 60.57 33.69 26.88

5 Q Lea SERNA FRA 59.90 34.13 25.77

6 Q Eva Lotta KIIBUS EST 59.70 32.84 26.86

7 Q Alina URUSHADZE GEO 59.56 33.42 26.14

8 Q Ekaterina KURAKOVA POL 58.49 31.41 27.08

9 Q Linnea CEDER FIN 58.01 33.04 24.97

10 Q Maia MAZZARA FRA 57.11 31.40 25.71

16.16: Non commette errori gravi ma solo qualche sbavatura la ungherese Toth che totalizza un punteggio di 52.69 (26.37+26.32) ed è sedicesima, in finale per un soffio

16.11: Chiude il penultimo gruppo la ungherese Ivett Toth, 21 anni di Budapest, 13ma lo scorso anno agli Europei, 25ma ai Mondiali. Si esibisce su un medley di Michael Jackson

16.10: Punteggio di 60.64 con una prova senza particolari sbavature ma anche lei è alle spalle di una sempre più positiva Alessia Tornaghi. E’ terza (31.86+28.78)

16.05: Terza francese in gara, a caccia di un risultato di prestigio, Mae Berenice Meite, 25 anni, allenata da Silvia Fontana e John Zimmerman, settima lo scorso anno. Si esibisce su un mix tra Mas que nada (feat The Black Eyed Peas) di Sergio Mendes e Chacha & Batucada Mix di Maxime Rodriguez

16.03: Tanti, troppi errori per la ceca Brezinova che si ferma a quota 53.61 (27.78+25.83): dodicesimo posto e qualificazione risicata per la deludente ceca

15.58: Tocca alla ceca Eliska Brezinova, 23 anni, decima lo scorso anno agli Europei, ventesima ai Mondiali. Gareggia sulle note di Never Tear Us Apart di Bishop Briggs

15.57: Resta alle spalle di Alessia Tornaghi la svedese Ostlund che totalizza un punteggio comunque buono di 60.57 (33.69+26.88): è terza

15.51: E’ il momento ora della svedese Anna Ostlund, 19 anni fra qualche giorni, 18ma lo scorso anno all’Europeo. Si esibisce su Je t’aime interpretata da Lara Fabian

15.49: Balza al comando della classifica, come da pronostico, la finlandese Peltonen che regala spettacolo e va al primo posto con 66.49 (25.58+30.91)

15.45: Si prosegue con la prova della finlandese Emmi Peltonen, 20 anni, nata a Nashville (Usa), ottava lo scorso anno all’Europeo., Si esibisce su Caruso di Lucio Dalla interpretato da Jacki Evancho

15.43: Punteggio di 53.87 per la bulgara Feigin (28.81+25.06): altra posizione scalata da Alessia Tornaghi. La bulgara è nona al momento, qualificata

15.37: Si entra nel vivo della gara per le posizioni di vertice con il penultimo gruppo, aperto dalla bulgara Alexandra Feigin, 17 anni, nata a Gerusalemme, allieva da Andrea Lutai, undicesima lo scorso anno all’Europeo, 17ma ai Mondiali. Si esibisce su un mix: colonna sonora di Schindler’s List di John Williams e Horizons di Ashram

15.15: Caduta per la britannica McKay che con 52.47 (27.24+26.23) si inserisce all’undicesimo posto e conquista la qualificazione al secondo segmento di gara. Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio e a seguire gli ultimi due gruppi

15.10: Tocca ora, in chiusura del quinto gruppo, alla britannica Natasha McKay, 24 anni, ventesima lo scorso anno agli Europei. Si esibisce su Song for the Little Sparrow di Abel Korzeniowski

15.09: La polacca Kurakova, protagonista di una buona prestazione pur con qualche sbavatura, è quinta con 58.49 (31.41+27.08)

15.04: In gara Ekateina Kurakova, polacca, 17 anni, nata a Mosca, del gruppo di Brian Orser, al debutto europeo: si esibisce su La vie en rose

15.03: Settima piazza provvisoria per la slovena Grm che totalizza un punteggio di 56.07 (29.38+26.69) e conquista la qualificazione alla seconda pare di gara

14.58: E’ il momento della slovena Dasa Grm, 29 anni, 17ma agli Europei e 18ma ai Mondiali un anno fa. Si esibisce su Bloodstream di Tokio Myers

14.57: La estone Kiibus si inserisce al terzo posto grazie ad una prova solida anche se con qualche piccola sbavatura: 59.70 (32.84+26.86)

14.52: Sul ghiaccio la estone Eva-Lotta Kiibus, 17 anni appena compiuti, allieva di Anna Levandi, 22ma ai Mondiali lo scorso anno. Si esibisce su House of the Rising Sun interpretata da Heavy Young Heathens

14.50: Punteggio di 50.08 (26-23+23.85) per la armena Galustyan che si inserisce all’11mo posto e al momento è fuori dalla seconda frazione di gara

14.43: Tra poco scattano le prove del quinto gruppo a partire dalla armena Anastasiya Galustyan, nata a Mosca, 20 anni, 22ma un anno fa

14.40: L’azzurra Alessia Tornaghi è ancora in testa dopo quattrro dei sette gruppi in programma. Questa la classifica provvisoria dopo le prime 24 atlete:

1 Q Alessia TORNAGHI ITA 61.27 35.27 26.00

2 Q Lea SERNA FRA 59.90 34.13 25.77

3 Q Alina URUSHADZE GEO 59.56 33.42 26.14

4 Q Linnea CEDER FIN 58.01 33.04 24.97

5 Q Maia MAZZARA FRA 57.11 31.40 25.71

6 Q Viktoriia SAFONOVA BLR 53.33 28.05 25.28

7 Q Olga MIKUTINA AUT 53.19 28.28 24.91

8 Yasmine Kimiko YAMADA SUI 51.77 26.77 25.00

9 Nelli IOFFE ISR 51.70 28.28 23.42

10 Aleksandra GOLOVKINA LTU 50.88 28.22 22.66

14.38: Niente season’s best per elvetica Yamada che si ferma a 51.77 (26.77+25) che vale l’ottavo posto

14.32: Si conclude anche il programma del quarto gruppo con la svizzera Yasmine Kimiko Yamada, 22 anni, allenata da Stanislav Samohin. Lo scorso anno è stata 15ma e si esibisce su Summertime by MFSB

14.30: Per la georgiana Urushadze arriva il terzo punteggio con 59.56 (33.42+26.14): buona prestazione

14.25: E’ il momento della georgiana Alina Urushadze, di origini lettoni, nata a Riga, allenata da Svetlana Sokolovskaia, ha appena compiuto 16 anni. Ha chiuso all11mo posto i Mondiali junior lo scorso ann e si esibisce sul Bolero di ravel

14.24: Sesto posto e qualificazione possibile per la padrona di casa Olga Mikutina che sbriciola il season’s best con 53.19 (28.28+24.91)

14.20: Tocca ora all’attesa padrona di casa, l’austriaca Olga Mikutina, nativa di Kharkiv in Ucraina e naturalizzata austriaca, allieva di Elena Romanova, 16 anni. E’ stata 18ma al Mondiale junior lo scorso anno, si esibisce su Sing Sing Sing interpretato dal Trio Ladies

14.18: Buona la prova della francese Maia Mazzara che si inserisce al quarto posto con un punteggio di 57.11 (31.40+25.71) e si qualifica per la seconda sezione di gara

14.13: Seconda francese in gara: si tratta di Niki Mazzara, 16 anni, di Strasburgo, allieva di Florent Amodio. Eì’ al debutto internazione, si esibisce su Rox Tango di Dirty Bros

14.12: Mezzo disastro dell’olandese Wories che cade ben due volte e si ferma a quota 38.19 (18.19+22), 14mo posto per lei

14.06: Dopo il warm up sul ghiaccio c’è l’olandese Niki Wories, 24 anni, di origine canadese, 20ma alla sua ultima partecipazione all’Europeo nel 2016. Si esibisce su Lylatov

13.43: Sorprende l’israeliana Nelli Ioffe che totalizza un punteggio di 51.70 (28.28+23.42) che significa quinto posto provvisorio. Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio con l’azzurra Alessia Tornaghi prima è vicinissima alla qualificazione alla fase finale della gara

13.38: Si chiude anche il terzo gruppo con la prova della “bimba” israeliana Nelli Ioffe, 16 anni fra qualche giorno, all’esordio. Si esibisce su Memory (dalla colonna sonora di Cats) di Andrew Lloyd Webber, intepretata da Mireille Mathieu

13.36: Male la ceca Stepanova che cade e commette diversi errori: penultima posizione per lei con 37.83 (18.83+20)

13.32: Sul ghiaccio la ceca Klara Stepanova, 17 anni, al debutto internazione. Per lei la hit anni ’90 Stop! di Sam Brown

13.30: È dietro all’azzurra Tornaghi la francese Serna che disputa una buona gara totalizzando un punteggio di 59.90 (34.13+25.77): secondo posto provvisorio per lei

13.26: Prima francese in gara: si tratta di Lea Serna, 20 anni, allieva di Brian Joubert e Cornelia Paquier, all’esordio internazione, si esibisce su Experience di Ludovico Einaudi

13.24: Buona prova della bielorussa Safonova che si inserisce al terzo posto con il punteggio di 53.33 (28.05+25.28)

13.19: E’ il momento di una delle atlete più giovani in gara, Viktoriia Safonova, bielorussa, 16 anni, al debutto internazionale.

13.18: Punteggio piuttosto basso per l’ucraina Gozhva che si inserisce al decimo e penultimo posto con 40.49 (19.14+21.35). Qualificazione lontanissima

13.14: Il terzo gruppo di merito si apre con un’atleta ucraina, Anastasia Gozhva, 18 anni, allieva di Marina Amirkhanova, 26ma l’anno scorso, che si esibisce su Please interpretato da Elijah Bossenbroek

13.05: Nono posto per la finlandese Saarinen che cade e chiude con il punteggio di 42.61 (19.68+23.93)

13.00: Si chiude il secondo gruppo con la seconda finlandese in gara: Jenni Saarinen, 20 anni, alla prima grande gara internazionale senior dopo buoni risultati qualche anno fra tra le junior. Si esibisce su Diferente dei Gotham Project

12.58: Buona prova di Alessia Tornaghi! Vince l’emozione la giovanissima azzurra e va al comando della classifica con il punteggio di 61.27 (35.27+26) non lontano dal suo season’s best. Qualificazione alla seconda fase vicina

12.51: Ci siamo! L’unica italiana in gara scende sul ghiaccio: si tratta di Alessia Tornaghi, 16 anni, milanese, allieva di Edoardo de Bernadis e Marilù Guarnieri, al debutto assoluto a livello internazione. Per lei Piano Concerto No. 3 e Piano Trio No. 1 di Sergei Rachmaninov, un classico

12.50: Una caduta per la lettone Kuchvalska che chiude la sua prova con un punteggio lontano dai suoi migliori: 45.09 (22.84+23.25)

12.45: E’ il momento della lettone Angelina Kuchvalska, 21 anni, che vanta anche un quarto posto agli Europei nel 2016 ma non disputa la gara continentale da due stagioni. Si esibisce su Hurt di Christina Aguilera

12.44: Va nettamente al comando della classifica provvisoria la finlandese Ceder che disputa una buona gara e raggiunge quota 58.01, season’s best (33.04+24.97) che significa primo posto

12.39: Si prosegue con la finlandese Linnea Ceder, 17 anni, 29ma al Mondiale Junior lo scorso anno, che si esibisce sulla colonna sonora di Nuovo Cinema Paradis di Ennio Morricone

12.39: Quinto e penultimo posto per la turca Kuyucu che totalizza il punteggio di 43.16 (22.62+20.54)

12.36: Il secondo gruppo si apre con la turca Sinem Kuyucu, 25 anni, al debutto assoluto a livello internazionale. Si esibisce su Chains di The Sweeplings

12.13: Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio, tra 20′ il secondo gruppo con l’azzurra Alessia Tornaghi

12.11: Non una prova indimenticabile per la serba Dubnina che si inserisce al quarto posto con 43.62 (22.33+21.29)

12.06: Si chiude il primo gruppo con la serba Antonina Dubinina, nata a Mosca 23 anni fa, 24ma un anno fa. Si esibisce su Strange Birds di Birdy

12.04: Va al comando della graduatoria la lituana Golovkina che fa valere la sua esperienza con un punteggio di 50.88 (28.22+22.66)

11.57: Tocca adesso alla lituana Aleksandra Golovkina, 21 anni, allieva di David Richardson, 16ma quattro anni fa all’ultima partecipazione all’Europeo. Si esibisce su Seven Nations Army

11.56: Punteggio molto basso per la croata Cvijanovic, che si ferma a quota 36.22 con un programma povero di contenuti: 17.48+18.74

11.52: Terza atleta in gara: è la croata Hana Cvijanovic, 17 anni, 34ma un anno fa all’Europeo, sul ghiaccio sulle note di Bolero dalla colonna sonora di Moulin Rouge

11.51: Si inserisce al secondo posto la slovacca Doboszova con un punteggio di 46.27 (25.04+21.23)

11.46: E’ la volta di Ema Doboszova, slovacca, 16 anni, al debutto internazionale. Si esibisce sulle note di Bird Set Free di Sia

11.45: Chiude la sua prova con il punteggio di 49.02 (27.74+21.28) la spagnola Matos, primo riferimento della gara femminile

11,34: E’ in corso il warm up del primo gruppo di merito. In gara per prima tra le 37 in gara, la spagnola Valentina Matos, 19 anni, originaria di Santo Domingo, allenata da Barbara Luoni, con coreografie di Massimo Scali e Corrado Giordani, 31ma lo scorso anno all’Europeo. Si esibisce su You Give Love a Bad Name di Bon Jovi

11.29: Sulla carta il resto d’Europa combatte per il quarto posto e in lizza ci sono la svizzera Paganini, la francese Meite, la tedesca Schott e la azera Ryabova ma non sono escluse sorprese che, ad esempio, nella gara maschile conclusa ieri sera, non sono mancate. La speranza è che fra queste ci possa essere anche l’azzurra Tornaghi il cui obiettivo primario è superare il taglio e quindi entrare fra le prime 24 nel programma corto

11.26: Per l’Italia una sola atleta al via e la troveremo nel secondo gruppo: si tratta della campionessa italiana Alessia Tornaghi, 16 anni, al debutto assoluto a livello internazionale

11.23: Russe grandissime favorite nella gara femminile. C’è un abisso fra Scherbakova, Kostornaya e Trusova e il resto d’Europa sulla carta, per via della difficoltà del programma presentato dalle giovanissime russe

11.20: In programma nella prima sessione di gare il corto femminile con una sola azzurra al via, Alessia Tornaghi, mentre nella sessione serale si assegnano le medaglie delle coppe di artistico con Della Monica/Guarise che partono dal quarto posto del programma corto

11.17: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della terza giornata degli Europei di Graz

La presentazione dello short program femminile – La presentazione del free program delle coppie – Programma, orari e startlist di oggi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei di pattinaggio (oggi venerdì 24 gennaio). Si assegnano le medaglie tra le coppie d’artistico, si preannuncia un free program assolutamente da vivere e tutto da gustare con i migliori binomi pronti a darsi battaglia per la conquista delle medaglie. Aleksandra Boikova e Dmitrii Kozlovskii sembrano lanciatissimi verso la conquista della medaglia d’oro (82.34 dopo lo short program) ma i russi dovranno stare attenti ai possibili rientri dei connazionali Daria Pavliuchenko/Denis Khodykin (74.92) ed Evgenia Tarasova/Vladimir Morozov (73.50) anche se appaiono molto difficili. I nostri Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno tutte le carte in regola per puntare al podio, gli azzurri partono da 70.48 punti e possono tentare una mini rimonta nei confronti dei fortissimi russi per mettersi al collo una luccicante medaglia.

La giornata si aprirà con lo short program femminile, sarà una gara dall’elevatissimo contenuto tecnico con le tre russe chiamate a dominare in lungo e in largo: Alena Kostornaia, Anna Shcherbakova, Alexandra Trusova hanno già ipotecato il monopolio del podio intero mentre la nostra Alessia Tornaghi vuole provare a stupire.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei di pattinaggio (oggi venerdì 24 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla di short program femminile e free program delle coppie. Si inizia alle ore 11.30 con le donne, poi spazio alle coppie a partire dalle ore 19.00. Buon divertimento a tutti.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI PATTINAGGIO ARTISTICO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse