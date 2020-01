VIDEO Della Monica-Guarise quarti agli Europei di Graz. Riviviamo il programma libero

Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno conquistato un’ottima quarta posizione agli Europei 2020 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Graz; gli allievi di Cristina Mauri hanno difeso la piazza già ottenuta nello short pattinando un programma solido nei sollevamenti ma leggermente traballante nei lanciati e negli elementi di salto in parallelo, eseguiti in modo falloso. Malgrado le piccole imprecisioni i pattinatori delle Fiamme Oro hanno mostrato un miglioramento notevole rispetto alla prima parte di stagione, fortemente condizionata dall’infortunio alla spalla di Nicole.

Riviviamo il programma libero di Nicole e Matteo, interpretato sulle note de “Pilgrims On a Long Journey” di Coeur de pirate e “Saturn by Ryan O’Neal” di Sleeping At Last.

IL VIDEO DEL PROGRAMMA LIBERO DI DELLA MONICA-GUARISE

Foto: LaPresse