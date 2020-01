Pattinaggio artistico, Alessia Tornaghi settima dopo lo short femminile. Analisi del corto

Alessia Tornaghi risponde presente dopo lo short program individuale femminile ai Campionati Europei 2020 di pattinaggio artistico, rassegna in scena questa settimana presso la Steiermarkhalle di Graz (Austria). L’azzurra ha infatti conquistato la settima posizione, cedendo il passo esclusivamente alle tre imprendibili russe e alle più esperte Alexia Paganini (Svizzera), Emmi Peltonen (Finlandia) ed Ekaterina Ryabova (Arzebaijan).

Un risultato importantissimo e assolutamente meritato quello della pattinatrice milanese, la quale ha inaugurato la sua performance atterrando la combinazione triplo toeloop/triplo toeloop, quest’ultimo chiamato sottoruotato, un notevole triplo lutz e un bel doppio axel eseguito con il braccio in su durante la fase di rotazione; grazie soprattutto a una rilevante qualità nelle tre trottole presentate, tutte e tre chiamate di livello 4 come la serie di passi, l’allieva di Edorardo De Bernardis e Claudia Masoero è riuscita a superare seppur di misura parecchie avversarie, guadagnando nel segmento il punteggio di 61.27 (35.27, 26.00). Nel programma libero la nativa di Milano pattinando un programma pulito potrà chiudere la prima rassegna continentale della carriera in top 10; per compiere l’impresa servirà però difendersi dagli attacchi delle altre concorrenti, raggruppate in soli tre punti fino alla quindicesima posizione.

A portarsi momentaneamente in testa alla classifica è stata Alena Kostornaia che, in una situazione pressoché identica a quella delle Finali Grand Prix di Torino, ha guadagnato un discreto margine di vantaggio sulle compagne di squadra: la sedicenne moscovita, nonostante un triplo axel di qualità sicuramente inferiore rispetto a quelli ruotati nelle gare precedenti, ha preso il largo ornando il suo layout con uno splendido triplo lutz e con l’ottima combinazione triplo flip/triplo rittberger, elementi che le hanno consentito di raggiungere quota 84.92 (48.90, 36.02) e di staccare di sette punti la connazionale Anna Shcherbakova, seconda con 77.95 (42.78, 35.17), anche oggi artefice di un programma senza imprecisioni di rilievo ornato dal doppio axel, dal triplo flip e dalla combinazione con bonus triplo lutz/triplo rittberger. Leggermente più distante Alexandra Trusova, in questo momento terza con 74.95 (40.53, 34.42) dopo una prestazione positiva contrassegnata dalla corretta esecuzione del triplo flip e del triplo lutz combinato con il triplo toeloop ma viziata da un arrivo non tenuto nel primo elemento, il doppio axel.

La partita per la medaglia d’oro resta apertissima. Riuscirà Alena Kostornaia ad arginare l’offensiva delle compagne di allenamento, in grado di atterrare almeno tre quadrupli nel programma libero? Domani a partire dalle 18:30 l’imperdibile sentenza.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

Foto: Valerio Origo