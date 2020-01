LIVE Federer-Sandgren, Australian Open 2020 in DIRETTA: 3-2, lo svizzero tiene il servizio agevolmente nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

30-0 Altro ace centrale di Sandgren.

15-0 Ace centrale di Sandgren.

Serve&volley di Federer e 3-2 per lo svizzero in questo primo set. L’americano andrà a servire.

Loading...

Loading...

40-15 Due servizi vincenti di Federer, sul lato del rovescio di Sandgren.

15-15 Passante al corpo di Sandgren e Federero non può nulla.

15-0 Federer mette a segno un ottimo dritto in contropiede.

Game Sandgren, gran passante di rovescio a una mano dell’americano, Federer sorpreso. 2-2 nel 1° set e lo svizzero andrà a servire.

Vantaggio Sandgren, ace centrale dell’americano.

40-40 Altro servizio esterno eccellente di Sandgren e Federer risponde in rete.

30-40 Ace esterno di Sandgren.

15-40 Grande prima al centro di Sandgren.

0-40 Sparacchia out il suo dritto Sandgren e Federer con tre palle break.

0-30 Eccellente passante di dritto di Federer, che chiama a rete lo statunitense con il back e poi lo punisce.

0-15 Gran dritto incrociato di Federer e in rete la risposta dell’americano.

Game Federer, eccellente dritto ad uscire e volée di dritto risolutiva per lo svizzero. 2-1 per l’elvetico in questo primo set. Sandgren al servizio.

40-15 Palla corta splendida dell’elvetico.

30-15 Dritto anomalo ben eseguito dallo svizzero e smash risolutivo dello svizzero.

15-15 Bravo Sandgren che aggredisce Federer con il rovescio incrociato e chiude a rete.

15-0 Servizio vincente al centro di Federer.

Game Sandgren, grande prima di servizio esterna e 1-1 nel 1° set. Federer al servizio.

Vantaggio Sandgren, passante di dritto splendido dell’americano, su un attacco un po’ corto di Federer.

40-40 Altro errore dello svizzero, sullo slice di Sandgren. Un po’ fermo Federer.

30-40 In rete il rovescio di Federer, che avrebbe potuto fare meglio in questo caso.

15-40 Rovescio profondissimo di Federer ed errore dell’americano. Due palle break per l’elvetico.

15-30 Doppio fallo di Sandgren.

15-15 Stecca il dritto da fondo Federer.

0-15 Il rovescio incrociato di Sandgren termina in corridoio.

Ancora ace (esterno) di Federer e 1-0 nel primo set per l’elvetico. Sandgren andrà a servire.

Vantaggio Federer, ace centrale dello svizzero.

40-40 Sbaglia la volée di rovescio lo svizzero, sul passante di Sandgren.

Vantaggio Federer, schiaffo di dritto risolutivo dello svizzero.

40-40 Grande giocata a rete di Federer e passante inoffensivo di Sandgren.

30-40 ATTENZIONE! Palla break, grande dritto di Sandgren e Federer sorpreso.

30-30 Rovescio in rete lo svizzero, dopo lo slice di rovescio di Sandgren.

30-15 Gran dritto dell’elvetico e rovescio in rete dell’americano.

15-15 Attacca al seconda di servizio Sandgren e rovescio in rete dello svizzero.

15-0 Ottimo servizio-dritto di Federer.

Si comincia!

5.17: Sarà Federer il primo a servire in questo match. Iniziano in questo momento le fasi di riscaldamento.

5.15: Fanno il loro ingresso di tennisti sul campo della Rod Laver Arena.

5.14: Da par suo, Sandgren non ha nulla da perdere da questo confronto e potrà esprimersi al meglio contro il giocatore più titolato del circuito. Uno stimolo incredibile per gettare il cuore oltre l’ostacolo e continuare il proprio sogno a Melbourne.

5.11: Roger sa perfettamente che per continuare la corsa in terra australiana avrà bisogno del proprio miglior tennis.

5.09: Federer deve comunque giocare una partita al massimo del suo livello, evitando assolutamente le pause che hanno contraddistinto i match con Fucsovics e soprattutto con Millman, dove è stato a un passo dalla sconfitta.

5.06: E’ il primo confronto tra i due e sulla carta non dovrebbe esserci partita, ma lo statunitense è la grande sorpresa del torneo e sta vivendo un momento magico, come dimostra la grandissima partita fatta contro Fognini.

5.03: Sulla Rod Laver Arena assisteremo ad un match non scontato nel quale l’asso svizzero andrà a caccia delle semifinali, opposto all’imprevedibile americano, “giustiziere degli azzurri” in questo torneo, ricordando le vittorie contro Matteo Berrettini (nel secondo turno) e Fabio Fognini (negli ottavi di finale).

5.00: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del quarto di finale degli Australian Open 2020 di tennis tra Roger Federer e Tennys Sandgren.

Il programma di Federer-Sandgren – La presentazione degli Australian Open (28 gennaio) – I risultati e il tabellone maschile

